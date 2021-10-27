Новинки отечественного судостроения на выставке «Нева 2021»

В конце сентября в Санкт-Петербурге проходило, пожалуй, одно из самых важных отраслевых мероприятий — выставка «НЕВА-2021». Для нашей команды она стала знаковой, потому что именно на ней мы дебютировали. И если вдруг вы по каким-то причинам пропустили событие, то мы предлагаем посмотреть наш небольшой видеообзор 16-й «НЕВЫ».

Там вы найдете:

— рассказ о модернизации флота одного из самых крупных судовладельцев России;

— презентацию отечественного проекта контейнеровоза;

— демонстрацию судового крана-манипулятора, разработанного и произведенного в России;

— и многое другое!

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/s99F8auGwPA