Новинки отечественного судостроения на выставке «Нева 2021»
В конце сентября в Санкт-Петербурге проходило, пожалуй, одно из самых важных отраслевых мероприятий — выставка «НЕВА-2021». Для нашей команды она стала знаковой, потому что именно на ней мы дебютировали. И если вдруг вы по каким-то причинам пропустили событие, то мы предлагаем посмотреть наш небольшой видеообзор 16-й «НЕВЫ».
Там вы найдете:
— рассказ о модернизации флота одного из самых крупных судовладельцев России;
— презентацию отечественного проекта контейнеровоза;
— демонстрацию судового крана-манипулятора, разработанного и произведенного в России;
— и многое другое!
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/s99F8auGwPA
Источник: https://paluba.media/
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