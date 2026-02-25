В районе Нагатинский Затон работает Московская верфь — высокотехнологичное предприятие по производству и обслуживанию электросудов. Здесь используют более 10 видов высокоточного оборудования.

Например, для резки металла применяют лазерный станок с числовым программным управлением. Он нарезает алюминий, нержавеющую и конструкционную сталь.

Листовой металл для наружной обшивки судов формируют с помощью гидравлического пресса. Его мощность составляет 350 тонн. Другой гидравлический пресс, с ЧПУ, обладает более высокой точностью и почти полным уровнем автоматизации. Его применяют для работ по штамповке и сгибанию металла.

На вальцовочном станке сгибают металлический профиль, трубы, уголки и швеллеры под любыми углами за один прокат. Он работает автоматически под контролем оператора.

Токарный обрабатывающий центр может выполнять обработку валов, труб и прочих вращающихся деталей, проточку и нарезание резьбы, а также другие подобные операции.

Перед финишной обработкой детали на прессе или листогибочном станке используют четырехвалковый гибочный гидравлический станок. Он позволяет легко гнуть сложные асимметричные формы металла для объемных изделий.

Московскую верфь построили за рекордные 22 месяца. Открытие предприятия укрепило статус Москвы как центра разработки, производства и применения электротранспорта. Здесь начали создавать самые современные суда для столицы и других регионов России.

Мощности позволяют производить до 40 электросудов в год, а обслуживать и ремонтировать — свыше 100 судов ежегодно. Создано более 500 новых рабочих мест для высокопрофессиональных специалистов.

Производство полного цикла включает в себя работы по резке металла, сварке и сборке корпусов, оснащению и спуску судов на воду. Оно максимально автоматизировано. В поставке комплектующих задействуют около 50 тысяч человек, занятых на предприятиях в регионах.

Производство экологично и не создает шума. Кроме того, на верфи применяют системы очистки отработанной воды. Для получения дополнительной энергии используют солнечные батареи.