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Электроника, электротехника и приборы

Начались продажи смартфона от «Ростеха»

 © phototass4.cdnvideo.ru

Смартфон, произведённый структурами «Ростеха», поступил в продажу в розницу «М.Видео—Эльдорадо». По замыслу разработчиков устройство должно защитить пользователя от сбора данных за счёт возможности отключить камеру и микрофон.

Смартфон AYYA T1 разработан компанией «Смартэкосистема» (входит в НИИ «Масштаб» ГК «Ростех»). Устройство «рассчитано на конфиденциальное общение и исключает сбор личных данных», поэтому создатели называют его «трастфон». Для защиты от утечек в гаджете есть блокировка камеры и микрофона. Его цена в рознице составит 18,9 тыс. руб. Разработчики отмечают, что смартфон предназначен как для корпоративного сектора, так и для рядовых пользователей.

В «Смартэкосистеме» уточнили, что смартфон работает на процессоре тайваньской MediaTek Helio P70 (производится на тайваньской фабрике TSMC), но в перспективе туда поставят отечественные компоненты. Аналогичная ситуация с операционной системой: смартфон работает под ОС Android 11, но позднее, по словам разработчиков, будет переведен на российскую систему.

До сих пор попытки создания отечественных смартфонов не были успешными. Проект защищенного смартфона для госсектора «Тайгафон» развивала группа Infowatch Натальи Касперской, но его свернули в декабре 2019 года. Компания зафиксировала убыток в 40 млн руб. Тогда же в декабре 2019 года стало известно, что «Лаборатория Касперского» начала тестировать применимость KasperskyOS в смартфонах. Но устройство не анонсировали. «Ростех» также уже участвовал в проекте создания смартфона: в 2013-2017 годах он владел блокпакетом в Yota Devices, которая разрабатывала YotaPhone. В июне 2018 года «Ростех» продал пакет консорциуму во главе с китайской Trinity World Management.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/50518...tm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Ростех
  • Великоросс Великоросс
    28.10.2115:52:09

    Кхм… Для рядовых пользователей с таким «железом» и ценой? Мне кажется с ценой для рядовых пользователей, мягко говоря, немного ошиблись, эдак разика в два.

    Обойдётся она в 18 999 рублей…

    Предназначен… так и для рядовых пользователей…

    С ЖК-экран HD+ (1600×720 пикселей)…

    двойная основная камера (12 и 5 Мп).

    SoC MediaTek Helio P70

    Отредактировано: Великоросс~15:55 28.10.21
    #1242127
    • Clausson Clausson
      28.10.2116:42:41

      Для рядовых пользователей

      Я думаю на рядовых они и не рассчитывают. Минимум майор и выше )))))

      Основная фишка «защиты» аппарата массовому пользователю не нужна, а завышенная вдвое цена за основные функции вряд ли для кого-то выглядит привлекательной.

      Ну пишут минобороны проект поддержит, но серьезного сбыта это не обеспечит. Скорее можно говорить лишь о том, что нарабатывается опыт в проектировании и производстве.

      #1242130
  • Strange Hunter Strange Hunter
    28.10.2120:15:19

    Обычный китайский «бюджетный» смартфон по завышенной раза в два цене. Российского там, подозреваю, вообще ничего, а имеет место быть китайский ODM т. е. разработка и производство на заказ.

    #1242146
  • Alex M Alex M
    28.10.2120:53:09

    Планирую купить, но версию на процессоре Скиф

    #1242148
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