Начались продажи смартфона от «Ростеха»

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Смартфон, произведённый структурами «Ростеха», поступил в продажу в розницу «М.Видео—Эльдорадо». По замыслу разработчиков устройство должно защитить пользователя от сбора данных за счёт возможности отключить камеру и микрофон.

Смартфон AYYA T1 разработан компанией «Смартэкосистема» (входит в НИИ «Масштаб» ГК «Ростех»). Устройство «рассчитано на конфиденциальное общение и исключает сбор личных данных», поэтому создатели называют его «трастфон». Для защиты от утечек в гаджете есть блокировка камеры и микрофона. Его цена в рознице составит 18,9 тыс. руб. Разработчики отмечают, что смартфон предназначен как для корпоративного сектора, так и для рядовых пользователей.

В «Смартэкосистеме» уточнили, что смартфон работает на процессоре тайваньской MediaTek Helio P70 (производится на тайваньской фабрике TSMC), но в перспективе туда поставят отечественные компоненты. Аналогичная ситуация с операционной системой: смартфон работает под ОС Android 11, но позднее, по словам разработчиков, будет переведен на российскую систему.

До сих пор попытки создания отечественных смартфонов не были успешными. Проект защищенного смартфона для госсектора «Тайгафон» развивала группа Infowatch Натальи Касперской, но его свернули в декабре 2019 года. Компания зафиксировала убыток в 40 млн руб. Тогда же в декабре 2019 года стало известно, что «Лаборатория Касперского» начала тестировать применимость KasperskyOS в смартфонах. Но устройство не анонсировали. «Ростех» также уже участвовал в проекте создания смартфона: в 2013-2017 годах он владел блокпакетом в Yota Devices, которая разрабатывала YotaPhone. В июне 2018 года «Ростех» продал пакет консорциуму во главе с китайской Trinity World Management.