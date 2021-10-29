Электровозы 2ЭС7 впервые поставлены на экспорт

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Завод «Уральские локомотивы» передал первую партию электровозов 2ЭС7 для республики Казахстан. Поставка железнодорожной техники осуществляется в рамках контракта, подписанного Торговым домом СТМ (входит в холдинг «Синара — Транспортные Машины») и крупнейшим грузовым оператором Казахстана, компанией SilkWay Transit. Производство 22 машин по договору осуществляют «Уральские локомотивы».

«Для завода экспорт электровозов в Казахстан станет первым опытом эксплуатации нашей техники за рубежом, — подчеркнул генеральный директор „Уральских локомотивов“ Олег Спаи. — Локомотив 2ЭС7 эксплуатируется в разных природно-климатических условиях нашей страны и хорошо зарекомендовал себя. Специалисты предприятия готовы оказывать всестороннюю поддержку перевозчику для максимально полной реализации технического потенциала машины».

Электровозы будут эксплуатироваться на грузонапряженных участках Караганда — Нур-Султан — Павлодар и Шемкент — Алма-Ата. Для управления локомотивами, оснащенными современным высокотехнологичным оборудованием, 25 машинистов из Казахстана прошли обучение на предприятии.

Состояние электровозов 2ЭС7, как и другой техники, производимой на «Уральских локомотивах», будет диагностироваться заводской системой мониторинга «УЛ-Сервис» с круглосуточной поддержкой специалистов службы гарантийного и сервисного обслуживания.

Напомним, грузовой двухсекционный электровоз 2ЭС7 с асинхронным тяговым приводом предназначен для вождения составов весом до 9000 тонн на железных дорогах колеи 1520 мм, электрифицированных переменным током напряжением 25кВ. Первый экземпляр магистрального локомотива 2ЭС7 завод «Уральские локомотивы» выпустил в 2013 году. Современный комплекс оборудования обеспечивает высокий уровень безопасности движения и более экономичный расход электроэнергии. Техобслуживание машины проводится раз в месяц, а на сервис тратится минимум времени и ресурсов. При этом показатель готовности электровоза, его безотказность поддерживаются на самом высоком уровне.