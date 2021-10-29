В Братском районе Иркутской области запущен новый мукомольный комплекс

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В селе Кузнецовка Братского района начал работу новый мукомольный комплекс мощностью переработки до 48 тонн зерна в сутки. Мельница построена в рамках инвестиционного проекта «Строительство производственного комплекса по хранению и переработке зерна», который реализовал сельхозкооператив «Бурёнка» при поддержке минсельхоза Иркутской области. Общая стоимость инвестпроекта с учётом грантовых и собственных средств предприятия составила 93 млн рублей.

Мукомольный комплекс состоит из хозяйственно-административного помещения, мельницы и склада. В будущем предприятие будет расширяться. В планах на ближайшие пять лет запустить цех по производству комбикормов для животноводства, силосный корпус, зерносушилку. Мельница оснащена современным оборудованием, которое было изготовленов Нижнем Новгороде.