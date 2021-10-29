Энергомаш отправил двигатель РД-171МВ для сборки первой ступени ракеты «Союз-5»

© roscosmos.ru

Специалисты Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (г. Химки, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») в соответствии с контрактными обязательствами отправили ракетный двигатель РД-171МВ в Ракетно-космический центр «Прогресс» (г. Самара, входит в Роскосмос), куда он поступил 25 октября 2021 года, для сборки в составе первой ступени перспективной ракеты-носителя «Союз-5″.

"Этот двигатель уже прошёл огневые испытания в научно-испытательном комплексе НПО Энергомаш, которые подтвердили качество конструкторских и технологических решений наших инженеров. И теперь пройдет еще ряд испытаний в составе первой ступени ракеты-носителя. Предприятие, выпуская этот технологически сложный двигатель, в очередной раз подтвердило высокий профессиональный уровень специалистов производственных и испытательных подразделений», — прокомментировал событие Игорь Арбузов, генеральный директор НПО Энергомаш.

© roscosmos.ru

РД-171МВ — самый мощный в мире жидкостный ракетный двигатель разработан, выпускается и испытывается в НПО Энергомаш. В двигателе в качестве компонентов топлива используются керосин и кислород.

Перспективная двухступенчатая ракета-носитель среднего класса «Союз-5» разрабатывается с целью обеспечения запусков автоматических космических аппаратов на солнечно-синхронные, высокоэллиптические, геопереходные и геостационарные орбиты, в том числе с использованием разгонного блока, а также запусков пилотируемых транспортных кораблей, сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

© roscosmos.ru

© roscosmos.ru