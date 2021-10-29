Крупный газовый терминал введён в эксплуатацию в Новосибирской области

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nso.ru

Крупный комплекс для приёма, хранения и отгрузки технического пропан-бутана введён в эксплуатацию в районе Куйбышева Новосибирской области, сообщили в правительстве региона 28 октября. Это стратегически важный объект для промышленности региона. Благодаря строительству газопровода и терминала, вопрос транспортировки газа с отдаленных месторождений региона, решен.

Как отметили в областном правительстве, в эксплуатацию введён первый этап газового терминала.

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Весь комплекс включает в себя семь зданий и 61 сооружение, расположенные на площади более 31 гектара. В числе его помещений — административный корпус, насосные станции, системы канализации и пожаротушения, резервуары, заправочные колонки, а также более четырёх километров подземных дорог.

«Построенный терминал предназначен для приёма из продуктопровода, хранения, одоризации и отгрузки сжиженных углеводородных газов (СУГ). Объём инвестирования в первый этап составил 1 млрд 556 млн рублей. Ежегодный объём отгрузки — более 120 тысяч кубов», — сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Сейчас отгрузка осуществляется только с помощью автотранспорта, однако в рамках второго этапа к объекту будут подведены железнодорожные пути. Кроме того, планируется расширить терминал по объёмам отгрузки в три раза.

Предполагается, что в работе на мощностях комплекса будут задействованы жители Куйбышевского и Барабинского районов, привлекать вахтовых рабочих не планируется. Всего на терминале будет создано 54 рабочих места.