Локализация производства QTECH в России

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Сегодня предприятия России успешно реализуют правительственную программу импортозамещения, постепенно сокращая долю зарубежной продукции в стратегических отраслях экономики. Важное значение для обеспечения информационной безопасности госструктур, госкомпаний и госпредприятий, а также корпоративного рынка и операторов связи имеет замена импортного телекоммуникационного и IT-оборудования на произведенное в России.

Достижение реальной технологической независимости от иностранных производителей аппаратно-программных средств возможно только путем развития собственной научно-производственной базы. Именно поэтому, производителям телекоммуникационной продукции необходимо не слепо копировать зарубежные наработки, а разрабатывать свои оригинальные решения и применять передовые технологии.

Полностью отечественное происхождение телекоммуникационного оборудования включает в себя локализацию производства на территории Российской Федерации. Локализация является мощным инструментом для экономического роста страны, позволяющая создавать новые квалифицированные рабочие места и развивать местную инфраструктуру, необходимую для работы инновационных производств.

QTECH: вехи успешного развития

QTECH является одним из ведущих российских разработчиков и производителей телекоммуникационного и IT-оборудования. С момента основания в 2006 году компания выпускает высокотехнологичную продукцию для российского рынка, способную на равных конкурировать с импортным оборудованием.

Новые реалии экономики и курс правительства на импортозамещение потребовали от нас перехода на производственный цикл с более глубокой локализацией в России. Для продолжения сотрудничества с компаниями госсектора, корпоративного рынка и операторами связи стало необходимым обеспечить соответствие выпускаемой продукции статусу телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП).

Нами был проведен поиск российских контрактных предприятий, отвечающих нашим требованиям, а также тщательный анализ их производственных мощностей. В результате были выбраны производственные площадки в нескольких городах, оснащенные необходимым оборудованием и способные изготавливать продукцию высокого качества.

Выполненные действия позволили добиться необходимого уровня локализации производства QTECH в России и начать процесс получения статуса ТОРП на линейки выпускаемого оборудования. В 2018 году первые коммутаторы получили статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения.

Накопленный нами опыт по организации производственного процесса позволил значительно расширить модельный ряд коммутаторов. Налажен выпуск на территории России 7 новых линеек коммутаторов уровня доступа и агрегации, получивших статус ТОРП.

Получению статуса ТОРП предшествовала большая работа наших специалистов: от оформления эксплуатационной, конструкторской и технологической документации в соответствии со стандартами ЕСКД, до выбора российских контрактных производств, обучения персонала, контроль производственного процесса. Только после успешного выполнения всего комплекса мероприятий, мы подготовили заявку и представили экспертной комиссии действующее производство по выпуску коммутаторов.

Новым этапом в реализации программы импортозамещения, стало получение документа, подтверждающего российское происхождение напольных и настенных телекоммуникационных шкафов нашего изготовления. По результатам проверки, проведенной в 2020 году, Московская Торгово-промышленная палата выдала Акт экспертизы, подтверждающий соответствие производимой продукции требованиям, в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации.

Телекоммуникационные шкафы QTECH уже более 5 лет выпускаются на контрактном производстве, в специализированных цехах с высоким уровнем автоматизации рабочих процессов. На производственных площадках применяется высокосортная российская сталь и отечественные комплектующие.

© www.qtech.ru

Правильная организация и строгий контроль производственного процесса способствуют достижению лучшего качества выпускаемых изделий. Объем продаж составляет 3000 телекоммуникационных шкафов в год.С 2020 года QTECH выпускает собственную линейку IP-телефонов на территории России, представленную разнообразными моделями для широкого круга конечных пользователей. Компания подала заявку на присвоение статуса ТОРП для IP-телефонов, получение которого ожидается в 2021 году. Планируется производить до 30 000 телефонных аппаратов в месяц.

Все виды продукции QTECH, изготавливаемой в России, составляют достойную конкуренцию изделиям известных мировых брендов.

QTECH: смотрим в будущее с оптимизмом

В планах на ближайшее будущее начать производство на территории России маршрутизаторов, серверов и видеокамер. Необходимая база для этого уже существует — это производственные площадки, обеспечивающие монтаж и пайку дискретных элементов, сборку и тестирование, а также собственные разработки аппаратно-программных комплексов.

Мы в QTECH уверены, что качество и функциональность телекоммуникационного оборудования зависят не от страны-производителя, а от продуманного подхода к делу и грамотной стратегии развития. Эффективность нашего подхода уже оценили сотни госучреждений и госкомпаний, корпоративных заказчиков, операторов связи и интернет-провайдеров по всей стране. Сделаем мир доступнее вместе!