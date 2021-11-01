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Россия облачается в «морской Панцирь»

Недавно Черноморский флот провёл очередные, на первый взгляд рутинные учения, в которых на самом деле был один чрезвычайно любопытный элемент — обеспечение противовоздушной обороны с помощью морской версии легендарного комплекса «Панцирь». Что является очевидным шагом вперёд в продвижении этой разработки. Зачем она понадобилась — разберём в этом выпуске.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/du0_ld2rmq8

армия, ПВО, технологии, вооружение
  • Seriomilander Seriomilander
    01.11.2116:16:37

    Ролик прекрасный, но откуда такие цифры — 45 километров?   

    Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова сообщает, что дальность ЗРАК «Панцирь-ME» не превышает 20 километров:

    http://www.kbpt...-pvo/pantsir-me

    #1242336
    • Badassgoliath Badassgoliath
      01.11.2117:54:13

      Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова сообщает, что дальность ЗРАК «Панцирь-ME» не превышает 20 километров:

      Возможно, экспортный вариант. К тому же это от ракеты зависит, надо полагать. Думаю, что при наведении ракеты с самой установки дальность поражения действительно будет ~ 20 км. Но если ракета будет иметь ГСН, и больше топлива (возможно даже в ущерб массе БЧ), то и дальность поражения можно увеличить.

      Там же в ролике сказали, что планируется стрельба по внешнему наведению до 100км. Явно для такого нужеы более тяжёлые ракеты, не такие, как на мобильных установках.

      #1242338
      • Seriomilander Seriomilander
        01.11.2119:13:16

        "Явно для такого нужеы более тяжёлые ракеты, не такие, как на мобильных установках" - я об этом и говорю. Длина ЗУР «Панциря» около 3,2 метра (диаметр 90 мм), а, например, у ЗУР ЗРК «Штиль-1» более 5 метров(диаметр 360 мм), при этом дальность «Штиля», как раз, около 45 километров…

        Не думаю, что в текущем размере ЗУР возможна дальность в 45 км, а при увеличении габаритов ЗУР, не думаю, что возможно их размещение на боевом модуле…

        #1242342
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