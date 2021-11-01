Россия облачается в «морской Панцирь»

Недавно Черноморский флот провёл очередные, на первый взгляд рутинные учения, в которых на самом деле был один чрезвычайно любопытный элемент — обеспечение противовоздушной обороны с помощью морской версии легендарного комплекса «Панцирь». Что является очевидным шагом вперёд в продвижении этой разработки. Зачем она понадобилась — разберём в этом выпуске.

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