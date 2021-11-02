Шесть птичников запущены в Орехово-Зуевском округе Подмосковья

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29 октября племенной птицерепродуктор птицефабрики «Элинар-Бройлер» запущен вблизи деревни Малая Дубна Орехо-Зуевского района Московской области.

В этом подразделении птицефабрики будет производиться инкубационное яйцо для дальнейшего выращивания цыплят-бройлеров. Племенной птицерепродуктор рассчитан на 250 тыс. птице-мест. Первая очередь включает ремонт зданий 6 птичников, всего будет отреставрировано 29 птичников.

Общий объем инвестиций в проект составит порядка 680 млн рублей.

Производственные площадки предприятия также расположены и в Наро-Фоминском, Богородском, Чеховском округах Подмосковья.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, после проведения реконструкции производственных помещений в Чеховском округе, на которых содержится родительское стадо, птицефабрика «Элинар-Бройлер» дополнительно увеличит производство инкубационного яйца финального гибрида Росс-308 на 5 млн штук. Данное увеличение производства инкубационного яйца финального гибрида Росс-308 на 45 млн штук в год позволит обеспечить собственные потребности птицефабрики в инкубационном яйце на 100%. А излишки яйца будут реализовываться в другие птицефабрики России.

Технология выращивания птицы на современном птицеводческом комплексе «Элинар-Бройлер» включает производственные этапы от получения собственного инкубационного яйца до переработки и реализации охлажденной продукции. Основные производственные подразделения агрообъединения — птицеводческий комплекс, перерабатывающий и комбикормовый заводы, завод по производству упаковочных материалов для мяса птицы.