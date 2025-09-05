Новый репродуктор для птицеводства открыт в Шаховской Московской области
Крестьянско-фермерское хозяйство Романа Малкина завершило строительство первой очереди репродуктора первого порядка для производства родительских форм птицы яичного направления в городском округе Шаховская Московской области.
Инвестиции в строительство и оборудование составили около 550 млн рублей.
Новый репродуктор был построен на базе уже существующей птицефермы и включает в себя несколько современных помещений, обеспечивающих полноценную работу птицеводческого комплекса.
В частности, здесь расположены корпуса для содержания чистых линий — на 8 тысяч голов, корпуса для карантирования — на 6 тысяч голов, склад для хранения яиц, инкубаторий, а также корпуса для содержания родительского стада общей вместимостью до 15 тысяч голов, и лаборатории. В настоящее время на предприятии содержится более 100 тысяч птиц, что позволяет эффективно производить яйца-индикаторы и родительское стадо.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что производственные мощности репродуктора достигнут до 44 тысяч цыплят-мест и 7 миллионов яиц для инкубации в год.
Такой масштабный вклад в развитие сельского хозяйства обеспечит стабильное производство качественных яичных пород и укрепление отечественного птицеводства.
