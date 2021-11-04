Елизаветино: студентам предоставляется общежитие

В Елизаветино (Гатчинский район Ленобласти) завершено строительство нового студенческого общежития, рассчитанного на 200 мест. Проживать в нём будут учащиеся агропромышленного факультета Государственного института экономики, финансов, права и технологий.

© gatchina-news.ru

Строительство общежития началось в 2019 году и было закончено в октябре 2021 года. В нем комфортно смогут проживать одновременно 200 студентов и сотрудников ВУЗа. В жилые блоки для будущих жильцов уже привезли и поставили новую мебель — кровати, столы, шкафы, тумбочки, а также всё необходимое. Завершено оборудование санузлов и душевых. На каждом из четырёх этажей общежития расположено по две современные кухни, на которых установлены энергосберегающие холодильники, керамические плиты и духовые шкафы.

© gatchina-news.ru

На первом ярусе здания для проживающих будет открыта игровая комната для настольного тенниса и домашний кинотеатр с актовым залом. На учёбу добираться будет удобно, так как с учебным корпусом агропромышленного факультета ГИЭФПТ общежитие соединено галерейным переходом.

Общежитие было возведено по госпрограмме «Современное образование Ленинградской области» за счет средств областного бюджета. Цена государственного контракта составила более 260 миллионов рублей.