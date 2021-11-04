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Точки роста. Карелия

Какие у вас вызывает ассоциации слово Карелия?

Отдых, природа, вода, туризм…

А также судостроение, пожарные роботы, уличные тренажёры на экспорт.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/Ps7UPq5WAco

Источник: https://vk.com/video419407976_456240165

Карелия
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