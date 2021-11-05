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Города и сёла России

В Москве завершили благоустройство Гольяновского парка

 © riamo.ru

Работы по благоустройству Гольяновского парка в Москве закончили. Теперь на востоке города появилось современное общественное пространство со спорткластером, памп-треком, прокатом лодок и катамаранов, смотровой площадкой, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

В спорткластере, расположенном на Алтайской улице, появился корт для большого тенниса. Также там обустроили площадки с навесами для баскетбола и волейбола.

Кроме того, желающие смогут позаниматься там на уличных тренажерах, заняться бегом на специальной дорожке, поиграть в пинг-понг, а любители футбола померятся силами на отреставрированном поле. Маленькие горожане смогут поиграть на новой детской площадке.

У пруда обустроили пристань. Вблизи разместили памп-трек и павильон для мастер-классов, а напротив дома 4 по Уссурийской улице — смотровую площадку.

В парке посадили деревья и кустарники.

 © riamo.ru
Источник: https://riamo.ru/article/522508/ter...rka-v-moskve-blagoustroili.xl#photo

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Москва, благоустройство
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