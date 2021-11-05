В Москве завершили благоустройство Гольяновского парка
Работы по благоустройству Гольяновского парка в Москве закончили. Теперь на востоке города появилось современное общественное пространство со спорткластером, памп-треком, прокатом лодок и катамаранов, смотровой площадкой, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.
В спорткластере, расположенном на Алтайской улице, появился корт для большого тенниса. Также там обустроили площадки с навесами для баскетбола и волейбола.
Кроме того, желающие смогут позаниматься там на уличных тренажерах, заняться бегом на специальной дорожке, поиграть в пинг-понг, а любители футбола померятся силами на отреставрированном поле. Маленькие горожане смогут поиграть на новой детской площадке.
У пруда обустроили пристань. Вблизи разместили памп-трек и павильон для мастер-классов, а напротив дома 4 по Уссурийской улице — смотровую площадку.
В парке посадили деревья и кустарники.
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