Новый мост через реку Зима построен в Иркутской области

© vk.com

В Зулумае Зиминского района открыт новый мост через реку Зиму. Старый был разрушен паводком в 2019 году. Сильно пострадали опоры и пролёты. Движение по нему прервалось. Новая переправа — сборная конструкция длиной 134 метра. Грузоподъёмность — 40 тонн.

Заасфальтированы подходы и подъезды к мосту, сделаны пешеходные дорожки, установлены перила. Этот мост был жизненно-необходим селу. Дело в том, что на одном берегу находится жилой массив, на другом — административные, образовательные и культурные учреждения.

© vk.com

© vk.com