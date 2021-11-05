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Дорожное строительство

Новый мост через реку Зима построен в Иркутской области

 © vk.com

В Зулумае Зиминского района открыт новый мост через реку Зиму. Старый был разрушен паводком в 2019 году. Сильно пострадали опоры и пролёты. Движение по нему прервалось. Новая переправа — сборная конструкция длиной 134 метра. Грузоподъёмность — 40 тонн.

Заасфальтированы подходы и подъезды к мосту, сделаны пешеходные дорожки, установлены перила. Этот мост был жизненно-необходим селу. Дело в том, что на одном берегу находится жилой массив, на другом — административные, образовательные и культурные учреждения.

 © vk.com

 © vk.com
Источник: https://vk.com/i_kobzev?z=photo5762...6714_457244179%2Fwall576276714_7042

Иркутская область, дорожное строительство
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