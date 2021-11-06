Общий прогресс по проекту строительства Амурского ГПЗ в октябре 2021 года составил 81,51%
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На первой технологической линии Амурского ГПЗ достигнуты проектные параметры по выработке товарной продукции, в том числе гелия. Ведутся пусконаладочные работы на второй технологической линии.
На третьей технологической линии идут работы по монтажу и испытаниям на прочность и плотность технологических трубопроводов, устанавливается теплоизоляция. На установке по очистке, сжижению и затариванию гелия проводится подготовка к пусконаладочным работам.
На пятой технологической линии выполняются работы по благоустройству, идет бетонирование площадок и дорог. Завершен монтаж металлоконструкций под монтаж ключевых единиц оборудования. На третьей установке по очистке, сжижению и затариванию гелия установлен спиральновитой теплообменный аппарат, завершена сборка металлоконструкций под монтаж емкостей налива гелия.
На шестой технологической линии идет бетонирование фундаментов компрессорной, ЗРУ, проводится обратная засыпка котлована и монтаж сетей канализации.
На зоне эстакад объектов общезаводского хозяйства завершена теплоизоляция, включены линии электрообогрева трубопроводов. Закрыт контур здания ремонтно-механического цеха, ведутся внутренние работы. Завершены строительно-монтажные работы на водозаборе.
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