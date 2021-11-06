Автомобильный завод в Челябинской области открыл новый цех
Как сообщила пресс-служба группы предприятий «Гирд» (компания по монтажу крано-манипуляторных установок, производству специализированной и аэродромной спецтехники), в начале сентября 2021 года на заводе в Миассе был открыт новый производственный цех площадью более 2000 кв.м, что позволило в два раза увеличить общую площадь производства.
В связи с открытием нового цеха и заключенными контрактами планируемый рост выручки компании к концу 2022 года должен составить 4 млрд. рублей.
Собственное производство тяжелой спецтехники на базе Урал и КамАЗ было открыто инженерной компанией в 1998 году.
На данный момент компания основанная в 1994 году отгружает технику собственного производства в 64 региона РФ и 28 стран ближнего и дальнего зарубежья.
В каталог продукции выпускаемой заводом входят
- 1. Передвижные мастерские:ПАРМ, Агрегаты ремонта станков-качалок АРОК, Маслораздаточные станции, Агрегаты ремонтно-сварочные АРС)
- 2. Передвижные лаборатории на шасси Урал, КамАЗ
- 3. Грузопассажирские автомобили: Вахтовые автобусы, Грузопассажирские автомобили, 4. Транспортно-бытовые машины.
- 5. Вагон-дома
- 6. Бортовые автомобили, в том числе с КМУ.
- 7. Седельные тягачи, в том числе с КМУ.
- 8. Агрегаты для депарафинизации и паровой обработки зоны скважин ППУ, АДПМ.
- 9. Лесовозная техника (лесовозы, сортиментовозы).
- 10. Автогидроподъемники
- 11. Автоцистерны (АЦ, АЦН, АТЗ, АЦПТ, МВ, АКН)
- 12. Автомобили специального назначения
- 13. Аэродромная спецтехника (АПК, Амбулифты, Автолифты)
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