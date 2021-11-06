Добавить статью
Лого Сделано у нас
Новые заводы и цеха

Автомобильный завод в Челябинской области открыл новый цех

 © gird.ru

Как сообщила пресс-служба группы предприятий «Гирд» (компания по монтажу крано-манипуляторных установок, производству специализированной и аэродромной спецтехники), в начале сентября 2021 года на заводе в Миассе был открыт новый производственный цех площадью более 2000 кв.м, что позволило в два раза увеличить общую площадь производства.

В связи с открытием нового цеха и заключенными контрактами планируемый рост выручки компании к концу 2022 года должен составить 4 млрд. рублей.

 © gird.ru

 © vk.com

 © vk.com

 © vk.com

 © gird.ru

Собственное производство тяжелой спецтехники на базе Урал и КамАЗ было открыто инженерной компанией в 1998 году.

На данный момент компания основанная в 1994 году отгружает технику собственного производства в 64 региона РФ и 28 стран ближнего и дальнего зарубежья.

В каталог продукции выпускаемой заводом входят

  • 1. Передвижные мастерские:ПАРМ, Агрегаты ремонта станков-качалок АРОК, Маслораздаточные станции, Агрегаты ремонтно-сварочные АРС)
  • 2. Передвижные лаборатории на шасси Урал, КамАЗ
  • 3. Грузопассажирские автомобили: Вахтовые автобусы, Грузопассажирские автомобили, 4. Транспортно-бытовые машины.
  • 5. Вагон-дома
  • 6. Бортовые автомобили, в том числе с КМУ.
  • 7. Седельные тягачи, в том числе с КМУ.
  • 8. Агрегаты для депарафинизации и паровой обработки зоны скважин ППУ, АДПМ.
  • 9. Лесовозная техника (лесовозы, сортиментовозы).
  • 10. Автогидроподъемники
  • 11. Автоцистерны (АЦ, АЦН, АТЗ, АЦПТ, МВ, АКН)
  • 12. Автомобили специального назначения
  • 13. Аэродромная спецтехника (АПК, Амбулифты, Автолифты)

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/c0kv5h2CGWM
Источник: https://vk.com/wall-160933379_1121

Челябинская область, ГИРД
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,