Автомобильный завод в Челябинской области открыл новый цех

© gird.ru

Как сообщила пресс-служба группы предприятий «Гирд» (компания по монтажу крано-манипуляторных установок, производству специализированной и аэродромной спецтехники), в начале сентября 2021 года на заводе в Миассе был открыт новый производственный цех площадью более 2000 кв.м, что позволило в два раза увеличить общую площадь производства.

В связи с открытием нового цеха и заключенными контрактами планируемый рост выручки компании к концу 2022 года должен составить 4 млрд. рублей.

© gird.ru

© vk.com

© vk.com

© vk.com

© gird.ru

Собственное производство тяжелой спецтехники на базе Урал и КамАЗ было открыто инженерной компанией в 1998 году.

На данный момент компания основанная в 1994 году отгружает технику собственного производства в 64 региона РФ и 28 стран ближнего и дальнего зарубежья.

В каталог продукции выпускаемой заводом входят

1. Передвижные мастерские:ПАРМ, Агрегаты ремонта станков-качалок АРОК, Маслораздаточные станции, Агрегаты ремонтно-сварочные АРС)

2. Передвижные лаборатории на шасси Урал, КамАЗ

3. Грузопассажирские автомобили: Вахтовые автобусы, Грузопассажирские автомобили, 4. Транспортно-бытовые машины.

5. Вагон-дома

6. Бортовые автомобили, в том числе с КМУ.

7. Седельные тягачи, в том числе с КМУ.

8. Агрегаты для депарафинизации и паровой обработки зоны скважин ППУ, АДПМ.

9. Лесовозная техника (лесовозы, сортиментовозы).

10. Автогидроподъемники

11. Автоцистерны (АЦ, АЦН, АТЗ, АЦПТ, МВ, АКН)

12. Автомобили специального назначения

13. Аэродромная спецтехника (АПК, Амбулифты, Автолифты)

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