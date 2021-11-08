Наше здание аэровокзала на краю света

В 2019 году региональное подразделение ГК «Эвриал» в Новокузнецке осуществили изготовление и поставку блок-модульного здания для ФКП «Аэропорты Красноярья» на остров Диксон. Диксон называют «краем света», это самый северный населенный пункт России.

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Общая площадь двухэтажного служебно-пассажирского аэровокзала составила 864 кв. метров. Здание размерами 24×18 м состоит из 48 блок-модулей размерами 6×3 м, располагающимися в двух ярусах по 24 блок-модуля. К основному зданию пристроены 4 тамбура размерами 4,5×2 м.

В аэровокзале располагается зал ожидания, помещения для пассажиров с детьми, полиции и сотрудников пограничного контроля. В нем разместились все службы, обеспечивающие эксплуатацию аэропорта и обслуживание пассажиров. Для сотрудников аэропорта оборудованы кухня, санузлы и душевые комнаты. Отапливает модуль автономная дизельная котельная, а система канализации осуществляется станцией биологической очистки.

© avrial.ru

Так выглядит здание сейчас, спустя два года после сдачи в эксплуатацию.

© avrial.ru

Вот так выглядел старый аэровокзал Диксона:

© avrial.ru