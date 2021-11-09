Красноярский край собрал большой урожай зерновых
Подведены предварительные итоги уборочной страды в Красноярском крае
Всего собрано около 2,9 млн тонн зерна в бункерном весе. В среднем с гектара краевые земледельцы намолачивали по 31,5 центнера. Этот показатель урожайности стал максимальным среди регионов Сибири.
Итоги сельскохозяйственного 2021 года — это третий результат в постсоветской истории Красноярского края.
Более 64% красноярского зерна классифицировано как продовольственное. В том числе 47% зерна отнесено к пшенице 3 класса (в 2020 году 39%).
Лидерами по урожайности зерновых и зернобобовых стали по традиции Назаровский (48,1 ц/га), Ужурский (48 ц/га), Шарыповский (42,1 ц/га), Емельяновский (33,5 ц/га) и Новосёловский (31,7 ц/га) районы.
Также красноярцы намолотили около 364 тыс. рапса, что третий год подряд сделало регионом российским лидеров по сбору этой культуры.
Тут в лидерах — Новосёловский (30,5 ц/га), Ужурский (27,7 ц/га), Нижнеингашский (25,4 ц/га), Минусинский (24,8 ц/га) и Берёзовский (24,7 ц/га) районы.
Кроме того, собрано 106,2 тыс. тонн картофеля и 23,5 тыс. тонн овощей. Перевыполнен план по заготовке кормов. Запасено 244 тыс. тонн сена, 924 тыс. тонн сенажа, 396 тыс. тонн силоса. В результате обеспеченность кормами составляет 128% от плана.
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09.11.2112:33:48
09.11.2112:55:34
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