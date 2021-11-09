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Агропром и пищевая промышленность

Красноярский край собрал большой урожай зерновых

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Подведены предварительные итоги уборочной страды в Красноярском крае

Всего собрано около 2,9 млн тонн зерна в бункерном весе. В среднем с гектара краевые земледельцы намолачивали по 31,5 центнера. Этот показатель урожайности стал максимальным среди регионов Сибири.

Итоги сельскохозяйственного 2021 года — это третий результат в постсоветской истории Красноярского края.

Более 64% красноярского зерна классифицировано как продовольственное. В том числе 47% зерна отнесено к пшенице 3 класса (в 2020 году 39%).

Лидерами по урожайности зерновых и зернобобовых стали по традиции Назаровский (48,1 ц/га), Ужурский (48 ц/га), Шарыповский (42,1 ц/га), Емельяновский (33,5 ц/га) и Новосёловский (31,7 ц/га) районы.

Также красноярцы намолотили около 364 тыс. рапса, что третий год подряд сделало регионом российским лидеров по сбору этой культуры.

Тут в лидерах — Новосёловский (30,5 ц/га), Ужурский (27,7 ц/га), Нижнеингашский (25,4 ц/га), Минусинский (24,8 ц/га) и Берёзовский (24,7 ц/га) районы.

Кроме того, собрано 106,2 тыс. тонн картофеля и 23,5 тыс. тонн овощей. Перевыполнен план по заготовке кормов. Запасено 244 тыс. тонн сена, 924 тыс. тонн сенажа, 396 тыс. тонн силоса. В результате обеспеченность кормами составляет 128% от плана.
Источник: https://trk7.ru/news/133075.html

урожай 2021, Красноярский край, сельское хозяйство
  • Нет аватара nabludatel71
    09.11.2112:33:48

    Красноярский край собрал второй в своей истории урожай зерновых

    Тоже совсем не так. В 60-70-е не раз собирали по 3 млн т (+/- несколько десятых), в 1987-м было 3,2. Если брать только российский период — то результат третий, т.к. в чистом весе очень близкие сборы показали 1993-й и 2020-й (по 3,67 млн т), но в начале 90-х коэффициент отсортировки был ниже, поэтому в бункерном весе урожай 93-го превысил 3 млн т.

    #1242642
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    09.11.2112:55:34

    Поправил.

    #1242644
  • Нет аватара Articus Pikus
    09.11.2120:55:32

    Из статьи следует, что Красноярский край «чемпион» по рапсу. Интересно, как обывателю, а для чего рапс выращивают в конкретном данном случае, на экспорт или внутренний рынок потребляет?

    #1242677
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