В Волгоградской области ввели в эксплуатацию ещё один детский сад

© volgograd.ru

220 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет созданы в Урюпинске Волгоградской области благодаря вводу в эксплуатацию нового дошкольного учреждения.

Трехэтажное здание нового детского сада рассчитано на 12 групп общеразвивающей направленности, четыре из которых предназначены для детей ясельного возраста. В здании оборудовали медкабинет, пищеблок, залы для музыкальных и спортивных занятий, административно-хозяйственные помещения. На прилегающей территории установили теневые беседки, игровые площадки и спортивный городок, провели озеленение.

В 2020 году в Волгоградской области возвели девять детских садов, что позволило создать дополнительно 1305 мест, в том числе 380 — ясельных. В текущем году уже введены в эксплуатацию дошкольные образовательные учреждения на 140 и 144 мест в Камышине и Новониколаевском районах, в стадии достройки также находятся ещё четыре сада в Волжском, Михайловке, Краснослободске и Руднянском районе.