На Майнской ГЭС в Хакасии заменен первый гидроагрегат

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На Майнской ГЭС введен в эксплуатацию обновленный гидроагрегат со станционным номером 3. Это первый из трех гидроагрегатов станции, замененный в соответствии с Программой комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро (ПКМ).

В ходе работ, продлившихся около года, были заменены гидротурбина, гидрогенератор, система управления гидроагрегатом и вспомогательные системы. Новое оборудование поставили российские предприятия: гидрогенератор был изготовлен новосибирским предприятием «ЭЛСИБ», гидротурбина — расположенным в Санкт-Петербурге концерном «Силовые машины». Ввод в эксплуатацию модернизированного гидроагрегата состоялся после успешно проведенного комплексного опробования оборудования.

Гидроагрегаты Майнской ГЭС, введенные в эксплуатацию в 1980-х годах, выработали нормативный срок службы и достигли высокой степени износа. Модернизация всех трех гидроагрегатов позволит устранить ограничения располагаемой мощности станции в размере 96 МВт и довести ее до проектной величины 321 МВт. Полностью завершить замену гидроагрегатов планируется в 2023 году.

Модернизация Майнской ГЭС не ограничивается гидросиловым оборудованием. Уже заменены устаревшее оборудование распределительного устройства на современное КРУЭ 220 кВ, генераторные выключатели, системы возбуждения и электрические защиты. Реализуется проект замены силовых трансформаторов.

Майнская ГЭС расположена на реке Енисей в Хакасии, ниже крупнейшей электростанции России — Саяно-Шушенской ГЭС и выполняет функции ее контррегулятора. Водохранилище Майнской ГЭС регулирует колебания уровня воды, которые возникают при смене режимов Саяно-Шушенской ГЭС. Таким образом, самая мощная ГЭС России может без последствий для водопользователей ниже по течению изменять свою мощность в соответствии с потребностями энергосистемы. Установленная мощность Майнской ГЭС — 321 МВт. Всего с момента ввода в эксплуатацию Майнская ГЭС выработала более 47 млрд кВт.ч возобновляемой электроэнергии.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

С начала реализации программы на ГЭС заменены и реконструированы 127 гидротурбин, 110 генераторов, 80 силовых трансформаторов, более 10 000 единиц вспомогательного оборудования (в том числе оборудования гидротехнических сооружений и вторичной коммутации). В результате замены оборудования на более эффективное мощность модернизируемых ГЭС РусГидро возросла на 465 МВт.