Ростсельмаш запустил производство самой мощной в РФ серии гусеничных тракторов
Как сообщила пресс-служба ростовского производителя сельхозтехники «Ростсельмаш», в октябре 2021 года завод в Ростовской области запустил опытно-промышленное производство гусеничных тракторов серии RSM 3000 DT, а именно трактора моделей RSM 3485 DT, RSM 3535 DT, RSM 3575 DT мощностью 492, 542, 583 л.с., которые ранее выпускались на заводе предприятия в Канаде.
Ранее заводом был освоен выпуск самых мощных тракторов на колесном ходу серии RSM 3000.
В марте 2019 года заводом был начат серийный выпуск тракторов RSM 3435, 3485, 3535, 3575 мощностью 440, 492, 542 и 583 л.с., о чем сообщил сайт «Сделано у Нас».
Также завод выпускает колесные тракторы 1000 серии, представленные моделями RSM 370 (345 л.с.) и RSM 400 (370 л.с.), а также 2000 серии, представленные моделями RSM 2375(380 л.с.) и RSM 2400(405л.с.).
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10.11.2118:58:01