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Орский ВРЗ запустил автоматизированную линию по выпуску чистовых железнодорожных осей

 © images.orsk.ru

Орский вагоноремонтный завод запустил 10 ноября автоматизированную линию по выпуску чистовых железнодорожных осей, необходимых для колесных пар.

Производственные мощности линии составляют 7 осей в час, в год — это около 28 тысяч осей. Таких автоматизированных линий всего две в стране.

«Новая вагоноремонтная компания» начала работу по запуску проекта в декабре 2020 года. Инвестиционные вложения составили более 122 млн рублей, из них в 2021 году 35 млн рублей. Номинальная мощность комплекса составляет 9,3 штуки в час. Конечный продукт линии, чистовые оси, будет использоваться на магистральных железных дорогах стран-участниц СНГ, Грузии, Латвийской, Литовской и Эстонской республик.

 © images.orsk.ru

 © images.orsk.ru

 © images.orsk.ru
Источник: https://tass.ru/ekonomika/12885949?...tm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Оренбургская область, Орский вагоноремонтный завод
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