Орский ВРЗ запустил автоматизированную линию по выпуску чистовых железнодорожных осей
Орский вагоноремонтный завод запустил 10 ноября автоматизированную линию по выпуску чистовых железнодорожных осей, необходимых для колесных пар.
Производственные мощности линии составляют 7 осей в час, в год — это около 28 тысяч осей. Таких автоматизированных линий всего две в стране.
«Новая вагоноремонтная компания» начала работу по запуску проекта в декабре 2020 года. Инвестиционные вложения составили более 122 млн рублей, из них в 2021 году 35 млн рублей. Номинальная мощность комплекса составляет 9,3 штуки в час. Конечный продукт линии, чистовые оси, будет использоваться на магистральных железных дорогах стран-участниц СНГ, Грузии, Латвийской, Литовской и Эстонской республик.
Читайте также...
- В Оренбургской области открылся молочный комплекс
- Завод по производству кальцинированной соды открыт в Оренбургской области
- В Оренбургской области запущено производство пропанта
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!