НИИЭП начал поставки «умной» продукции для российских энергокомпаний

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Новосибирский НИИ электронных приборов холдинга «Технодинамика» начал поставки «умного» электротехнического оборудования для энергетических компаний России. Первая партия вакуумных выключателей с блоками управления отправлена потребителям. Общая сумма контракта составляет 100 млн рублей.

Коммутационные изделия предназначены для автоматического отключения поврежденного участка сети, отличаются безопасностью и гибкой интеграцией в автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии.

Изделия НИИЭП обладают уникальными характеристиками. Так, реклоузер автоматически отключает линии электропередачи в случае нештатных ситуаций на воздушных магистралях среднего напряжения до 10 кВ. Оборудование имеет блок управления на основе микропроцессорной защиты, способный автоматически отделять поврежденную область и направлять электроэнергию по исправным участкам магистрали. Система самостоятельно принимает решения о перераспределении мощностей без участия операторов, что снижает риск человеческого фактора и повышает безопасность энергетических сетей страны.

Сообщение обо всех сбоях и нарушениях «умное» коммутационное оборудование передает в диспетчерский центр, сокращая время на принятие решений по ликвидации аварий. Современные вакуумные выключатели производства НИИЭП имеют ресурс не менее 100 отключений, что в четыре раза выше, чем ранее применявшиеся энергетиками устройства на основе масляных ванн.

«Производство коммутационного оборудования — это новый перспективный проект, который даст возможность освоения новых ниш и увеличения сегмента гражданской продукции. В марте 2020 года коммутационное оборудование производства НИИЭП было представлено в Совете Федерации РФ на выставочной экспозиции, посвященной 100-летию ГОЭЛРО, и получило высокую экспертную оценку», — отметил генеральный директор НИИЭП Сергей Жиров.

Реклоузеры собственного производства интегрированы также в собственную энергосистему НИИЭП и зарекомендовали себя как сверхнадежные устройства, позволяющие предприятию работать без сбоев, выполняя поставленные задачи точно в срок и с высоким качеством производимых работ.

НИИЭП — ведущее российское предприятие по созданию систем ближней локации, а также бортовых вычислительных машин и автоматики.