Производственный комплекс «СММ-Тяжмаш» в подробностях
«СММ-Тяжмаш» — современный производственный комплекс, расположенный в г. Сосновый Бор Ленинградской области, специализирующийся на изготовлении оборудования и металлоконструкций тяжелой грузоподъемной техники, включая проектирование, изготовление, проверку качества изделий, покраску, доставку и монтаж.
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/2Qc0pzYe2rs
Источник: https://paluba.media/
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