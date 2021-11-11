Производственный комплекс «СММ-Тяжмаш» в подробностях

«СММ-Тяжмаш» — современный производственный комплекс, расположенный в г. Сосновый Бор Ленинградской области, специализирующийся на изготовлении оборудования и металлоконструкций тяжелой грузоподъемной техники, включая проектирование, изготовление, проверку качества изделий, покраску, доставку и монтаж.

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