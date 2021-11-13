Златоустовские радиаторы. Российская промышленность

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Зима всё ближе, а комфорт и радость в доме лишь у тех, кто удачно себе выбрал правильный радиатор отопления. Рано или поздно это точно коснётся всех. Кому-то надоест старый по эстетическим соображением, или новый в новостройке не понравится, а у кого, уж извините, беда нагрянула внезапно. И тут сразу встаёт вопрос: «Куда бежать, чей покупать?».

Сегодня мы на Златоустовском машиностроительном заводе. Здесь делают настоящие русские радиаторы отопления «Термал». Они в этой теме уже давно, производят их в алюминиевом исполнении методом экструзии.

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Для начала немного истории.

Во-первых, это трижды орденоносный завод, а такие награды просто за красивые глазки точно не дают. За годы Великой Отечественной войны заводу 11 раз присуждалось переходящее Красное знамя ЦК ВКП(б). 16 сентября 1945 года за образцовое выполнение задания правительства по производству и снабжению Красной Армии пулемётно-пушечным вооружением завод был награждён первой правительственной наградой — орден Ленина. В 1969 году за заслуги в создании и производстве новой техники завод награждён орденом Трудового Красного Знамени, а в 1978 году — орденом Октябрьской революции.

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Свою историю Златоустовский машиностроительный завод, или просто Златмаш, начал 28 июня 1939 года. Тогда в зону его интереса входило стрелковое оружие, да и сейчас спецы и охотники им восхищаются.

В годы Великой Отечественной войны завод поставлял на фронт пулеметы Максим, ППШ, противотанковые ружья, авиационные пушки и еще много интересных устройств для уничтожения врага.

Когда закончилась война, завод приступил к выпуску продукции для нужд народного хозяйства. В частности, был освоен выпуск цепей Кейстона для угольной промышленности, которые активно применялись для восстановления шахт Донбасса. За что группа заводчан удостоилась медали «За восстановление Донбасса».

В 50-х годах прошлого века на «Златмаше» сделали первую советскую баллистическую ракету морского базирования. И сейчас в этой теме они одни из лучших в мире. Теперь представляете, какая у них база знаний накоплена.

Завод входит в структуру Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос». В разные годы предприятие принимало активное участие в космических программах. Изготавливало тормозные двигательные установки для космических кораблей «Восток», «Восход», «Союз», узлы и агрегаты для комплекса «Энергия-Буран», оснастку для Байконура и т. д.

А так как армия у нас самая вежливая и эффективная в мире, пора и о гражданке подумать. Вот в этом направлении завод и работает всё больше и больше. Первые свои радиаторы на рынок они выпустили в 2009 году, а на данный момент уже произвели более 9,5 млн. секций.

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Всё начинается здесь. Полный цикл производства это всегда большой плюс, ведь ты на всех этапах можешь контролировать и держать марку и ответственность перед покупателями. Перед нами алюминиевые столбы, из которых и получаются будущие радиаторы, причём сырьё берут только с РУСАЛа или с Красноярска, или с Новокузнецка. Качество прежде всего, как никак вы же читали, какая у них история, и на чём специализируются, поэтому и на первом этапе должно быть всё только на отлично.

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Секционные радиаторы «Термал» изготавливаются на основе закалённых и искусственно состаренных алюминиевых экструдированных профилей собственного производства из алюминий-магниевого сплава 6063 (аналог АД-31Т6, с компонентами Al-98,5%; остальные Mg, Si, Fe, Cu).

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Заряженные столбы первым делом попадают на линию экструзии (продавливание за счёт давления вязкого расплава через специальную форму), где они постепенно нагреваются до температуры 500 С градусов. При такой температуре они становятся пластичными, как пластилин, и столбы можно спокойно давить через любую пресс-форму. А дальше — добро пожаловать в объятья пресса. А там всё примерно, как в мясорубке, только вместо мяса разогретый до нужной кондиции алюминий. Между прочим, на Южном Урале только они так могут изготавливать алюминиевый профиль и радиаторы соответственно. Вот вам и второй плюсик.

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Для пресса тут имется целая солянка пресс-форм. В банке матриц у них более 450 позиций:

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Производство радиаторов «Термал» организовано на высоком техническом уровне, максимальная автоматизация, лишь на финише ручками происходит слияние заготовок в одно целое, и получается готовый радиатор отопления. Не зря же их производство аттестовано по международной системе качества ISO 9001-2015.

Эту печку столб проходит примерно за полчаса. На выходе заготовки нарезаются в метровую длину и уже после этого подаются на пресс. А так процесс непрерывный, конечно; камера работает круглые сутки:

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Сама экструзия производится на прессе с усилием 1 800 тонн, что придает получаемому профилю высокое упрочнение, монолитность материала, «зеркальную» чистоту внутренних каналов и наружных поверхностей. Всё это очень важные свойства, которые и позволяют будущим изделиям превосходить аналоги или, по крайней мере, не уступать им:

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Также важно отметить, что по нормам РД153-34.0-20.501-2003 в теплоносители обычно добавляют щелочные реагенты, ограниченные водородным показателем рН=8,3-9,5. Так у радиаторов «Термал» и с этим всё нормально, благодаря тому, что они производятся из экструдированного профиля у них доказанный рН до 9,5. И если с биметаллическими и панельными приборами они шагают дружно в ряд, то импортным литым аналогам наши много форы дают. Да вообще, иностранцев лучше не брать, большинство из них просто недопустимы к применению в нашем центральном отоплении, как имеющим ограничение по рН ≤8. Так что вот вам ещё один плюс в копилку.

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Как мы видим, из этой «печки» уже выходит нужный профиль:

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Что интересно, мы находимся в одном из первых цехов завода ещё 1939 года постройки. А так и не скажешь, кругом ляпота-красота. Просто подошли с умом и прежде, чем запускать такое нужное производство алюминиевого профиля, навели тут полный порядок.

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Далее профилю надо немного отдохнуть и остыть:

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Не секрет, что в последнее время потребители всё чаще склоняются именно к алюминиевый радиаторам. Плюсов много: малый вес (это упрощает доставку, сборку и монтаж); быстрый нагрев и высокая теплоотдача; гладкая поверхность изнутри (снижает вероятность появления ржавчины, накипи, осадка); возможность изготовления закругленных форм (вот почему многие хотят купить профиль радиаторный алюминиевый для детских комнат) и большой срок эксплуатации. Да и оптимальное соотношение цены и качества, плюс красивый внешний вид.

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На сегодняшний день предприятием освоено более 450 видов алюминиевого профиля для различных отраслей народного хозяйства.

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Из серии интересный факт. Оказывается, первая батарея отопления была изобретена именно в России. Так что ж мы тогда стесняемся, и иностранцам рынок свой отдаём? Её изобрёл русский немец итальянского происхождения Франц Карлович Сан-Галли, житель Санкт-Петербурга в 1855 году. Конечно, вид первых батарей отличался от современного. Из себя отопительный прибор представлял толстые трубы с вертикальными дисками. Свое изобретение Франц Карлович назвал «хайц-кёрпер» (горячая коробка). Он же и занимался продвижением своего изобретения в Германии и Соединенных Штатах. Причём изобретатель не засекретил технологию и делился информацией с желающими. Несмотря на громоздкость и странный вид, изобретение Сан-Галли быстро нашло широкое применение. «Горячие коробки» экспортировались в США и Европу.

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Камера искусственного старения. Полученный профиль по природе своей мягкий, а для батарей такой точно не подойдёт, поэтому его отправляют на следующую SPA-процедуру на восемь часов в эту камеру, где при температуре 100-140 С градусов он приобретает более зрелый вид:

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Механосборочный участок:

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А я всё продолжаю искать плюсы. Радиаторы «Термал», благодаря используемому высокопрочному материалу и рациональной конструкции, содержащей всего 3 основных детали, имеет запас прочности 174 атм. Схема прибора выполнена как монолитная конструкция, в которой стыковочные штуцеры секций запрессованы в ответные гнезда коллекторов, а сами секции за счет выштампованных защелок жестко соединены с коллекторами. Такая конструкция без ущерба воспринимает не только «запредельные» эксплуатационные гидроудары до 120атм, но и крайне неприхотлива в бытовом отношении при возможных нагрузках от бросков и перекосов, а прочные и пластичные ребра, защищающие «жизненные» части при случайных ударах, позволяют придать изделию «антивандальный» облик.

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Здесь создаются нужные размеры, желаемые заготовки:

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Высокий уровень надежности и долговечность приборов «Термал» базируется и на уникальной 2х уровневой системе «блокировки протечек», в которой герметизация соединений выполнена как за счет запрессовки штуцеров секций, так и блоков установленных на них резиновых колец. Кроме этого, постоянное сечение каналов и гладкость их стенок максимально нивелируют процессы шламоотложений и диссоциацию теплоносителя, что и делает эксплуатацию приборов «Термал» комфортной и гарантированно устойчивой. Далеко не у всех конкурентов так получается.

На этих прессах происходит вырубка заготовок:

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Лес станков:

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На производстве радиаторов заняты всего от 10 до 15 человек. Да, немного, я же говорю, тут с прогрессом дружат.

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Гулять так гулять. Важным преимуществом радиаторов «Термал», конечно же, их размеры (толщина в зависимости от модели — 52 или 73 мм) и компактность. Радиатор легок и «монтажно» симметричен, имеет единую резьбу присоединений G¾ (прав) с входной фаской под стандартное уплотнительное кольцо унифицированных фитингов, что значительно упрощает установочные работы. Типичный импортный аналог обычно в 1,5-2 раза толще, а устанавливается только в определенном положении. При этом за счет малого рабочего объема теплоносителя радиаторы «Термал» обладают высокой термодинамикой, что придает им возможность оптимального совмещения с любыми автоматическими теплорегулирующими устройствами. А это в итоге позволяет построить энергоэффективную отопительную систему. Да, и «малолитражность» приборов при этом, создавая экономию затрат на теплоноситель, является дополнительным стимулом к применению продукции.

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На заводе выпускают три вида радиаторов: РАП и РАППТ — боковое подключение, и РАПН — это нижнее подключение. РАППТ — это радиатор с повышенной тепловой мощностью (его толщина 73 мм), а РАП и РАПН — это стандартные тонкие радиаторы толщиной 52 мм. Что касается теплоотдачи, получается следующая картина: РАП 300, РАПН 300 — 92 Вт, РАП 500, РАПН 500 — 140 Вт; РАППТ 300 — 105 Вт, РАППТ 500 — 165 Вт. Как мы видим, у них самый мощный радиатор — это РАППТ 500. Хоть он и не является самым мощным на рынке, потому что есть радиаторы с теплоотдачей 180 Вт при том же межосевом расстоянии. Но фишка его как раз в том, что он самый тонкий радиатор на рынке, при этом у него достойная теплоотдача.

Ну и для порядка выдаю все габаритные размеры секций радиаторов (высота, толщина, ширина):

— для РАП 300 — 331×52×79, вес 0,53 кг, объем 0,10 л

— для РАП 500 — 531×52×79, вес 0,80 кг, объем 0,12 л

— для РАППТ 300 — 331×73×79, вес 0,70 кг, объем 0,10 л

— для РАППТ 500 — 531×73×79, вес 1 кг, объем 0,12 л

— для РАПН 300 — 335×52×79, вес 0,62 кг, объем 0,10 л

— для РАПН 500 — 535×52×79, вес 0,82 кг, объем 0,12 л

Участок окончательной сборки радиаторов:

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Каждый радиатор проходит контрольные испытания (24 атм по давлению). Да и вообще, пусть я повторюсь, но проверять с пристрастием тут умеют, благо соседние цеха, работающие на оборонку, научили. Именно поэтому приёмка заверяется клеймением прибора и отметкой ОТК в заводском сопроводительном техпаспорте. А вот некоторые импортные аналоги заводским техпаспортом не комплектуются, а значит, в нарушение ГОСТ 31311-2005, отметки о приёмке не имеют и, соответственно, не имеют достоверных данных как по изготовителю, так и по надёжности продукции. Предприятие предоставляет гарантию на свои радиаторы «Термал» — 5 лет, а срок их службы составляет не менее 25 лет.

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Красят радиаторы на автоматической линии покраски. Причём на выходе за счёт специальной порошковой эпоксидной краски оттенок приборов «Термал» получается идеально белый и глянцевый, и они не желтеют в процессе эксплуатации:

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Как результат, всё это это вместе делает применение «Термала» универсальным как для малоэтажной, так и для высотной застройки. Поэтому и не удивительно, что в последнее время крупные застройщики выбирают именно их, причём по всей стране. Вот только несколько примеров, возможно именно вы живете в этих домах: Жилой комплекс «Поколение» и ЖК бизнес-класса «Северный парк» в Москве, или ЖК UP «Сколковский», ЖК «Новогиреевский» и ЖК «Скандинавский» в Московской области, берём севернее — ЖК «Кассиопея» в Питере, а теперь южнее, пожалуйста, целый район «Южный город» в Самаре. Конечно же, не забывают и про Урал, в соседнем от них Екатеринбурге — ЖК «Первый Николаевский» и ЖК «Октава» или Отель «Вознесенский». И этот список можно долго ещё продолжать, тем более, что и за границу отправляют свои радиаторы.

Участок упаковки. Сейчас предприятие выпускает порядка 40 тысяч секций в месяц, а возможности позволяют выдавать 70-80 тысяч, так что запас для роста есть:

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Сделано в России — и это прелестно! Наконец-то, мы начили себя уважать и гордиться, а также показывать своё производство.

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Согласен, рынок радиаторов отопления весьма конкурентный, китайцы к нам нескромно лезут, да и другие производители не дремлют. А тут ещё и металлурги преподнесли ценовой сюрприз, с каждым месяцем всё дорожает, и на этом фоне точно не хочется прогадать, и, соответственно, замёрзнуть, с другой стороны действительно хорошее, не может стоить дёшево. И всё же у Златоустовского машиностроительного завода за счёт собственных наработок, отменному качеству и гибкому подходу к клиентам, всё получается, и постепенно они наращивают свою долю на рынке, и я этому безумно рад, ведь они ещё и максимально открыты. Лично для себя все выводы сделал.

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Покупайте российские радиаторы!

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