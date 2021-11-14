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Медучреждения

В Петербурге ввели в эксплуатацию новый корпус больницы Святого Георгия

 © vecherka-spb.ru

В Петербурге готов к использованию новый корпус больницы Святого Великомученика Георгия, об этом 12 ноября 2021 года сообщили в Смольном. Его пристроили к первому зданию больницы, находящемуся на Северном проспекте.

Корпус удалось ввести очень быстро, на строительство ушло всего девять месяцев, оперативность строительства обусловлена применением современных технологий.Ввод его в эксплуатацию произошёл на две недели раньше запланированного срока.

Стационар рассчитан на 305 больничных мест, но при необходимости число коек можно увеличить до 381. Тут имеются отделения хирургии, неврологии, реанимации, терапии и диагностики. Предусмотрена установка новейшего медицинского оборудования. При необходимости его перепрофилируют под ковидных больных.

 © vecherka-spb.ru

 © vecherka-spb.ru

 © vecherka-spb.ru

 © vecherka-spb.ru

 © vecherka-spb.ru

 © vecherka-spb.ru

 © vecherka-spb.ru

 © vecherka-spb.ru
Источник: https://vecherka-spb.ru/2021/11/12/...go-georgiya-otkrylsya-novyj-korpus/

новое медучреждение, модернзация здравоохранения, коронавирус, covid-19, Санкт-Петербург
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