В Петербурге ввели в эксплуатацию новый корпус больницы Святого Георгия
В Петербурге готов к использованию новый корпус больницы Святого Великомученика Георгия, об этом 12 ноября 2021 года сообщили в Смольном. Его пристроили к первому зданию больницы, находящемуся на Северном проспекте.
Корпус удалось ввести очень быстро, на строительство ушло всего девять месяцев, оперативность строительства обусловлена применением современных технологий.Ввод его в эксплуатацию произошёл на две недели раньше запланированного срока.
Стационар рассчитан на 305 больничных мест, но при необходимости число коек можно увеличить до 381. Тут имеются отделения хирургии, неврологии, реанимации, терапии и диагностики. Предусмотрена установка новейшего медицинского оборудования. При необходимости его перепрофилируют под ковидных больных.
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