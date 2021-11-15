Дан пуск работе головной газораспределительной станции Якутска

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13 ноября, в торжественной обстановке зажгли газовый факел, который возвестил о пуске в работу новой Головной газораспределительной станции г. Якутска. Начало работы стратегически важного объекта позволит укрепить безопасность и существенно увеличить пропускную способность газоснабжения столицы республики и ее пригородов.

Строительство станции началось в 2018 году силами Строительно-монтажного управления АО «Сахатранснефтегаз». «Ввод в эксплуатацию новой Головной газораспределительной станции Якутска весьма важен для столицы республики. Благодаря производительности в 300 тысяч кубометров в час открываются новые возможности для газификации города Якутска и его пригородов.

Установленное современное оборудование, применённые передовые технологии позволяют быть уверенными в надёжном и бесперебойном газоснабжении. Станция также открывает новые возможности для компании «Сахатранснефтегаз» в части реализации инвестпроектов, созданию производства сжиженного природного газа на территории города Якутска, развитию рынка газомоторного топлива.

Головная газораспределительная станция будет эксплуатироваться Линейно-производственным управлением магистральных газопроводов (ЛПУМГ). Это одно из основных подразделений АО «Сахатранснефтегаз», которое ведает всей обширной магистральной газотранспортной сетью компании. На головной газораспределительной станции предусмотрено выполнение следующих технологических процессов: -снижение высокого входного давления природного газа, подаваемого из системы магистральных газопроводов потребителям центрального района Республики Саха, до заданного значения:0,6 МПа — потребителям г. Якутск, 1,8 МПа — Якутские ГРЭС-1 и ГРЭС-2;

-поддержание выходного давления на заданном уровне с определенной точностью при изменении расхода и давления газа на входе; - коммерческий учет расхода газа, подаваемого потребителям;

-подготовка (осушка) газа, подаваемого из системы магистральных газопроводов «Мастах-Берге-Якутск». Блок подготовки (осушки) газа обеспечивает осушку природного газа до точки росы по влаге от минус 60 °C ÷ до минус 80 °C. Для достижения указанных параметров применен адсорбционный способ с использованием в качестве адсорбента (твердого поглотителя) синтетического цеолита.

Также предусмотрено использование ГГС для утилизации газа регенерации адсорбента и газа охлаждения адсорбента путем снижения давления газа до 0,6 МПа и подачи его в выходной трубопровод на г. Якутск.

Нормальную работу ГГС обеспечивают следующие системы: электроснабжения, освещения и молниезащиты, контроля загазованности, пожарной сигнализации и газового пожаротушения, водоотведения, видеонаблюдения и др.

Поскольку природный газ не имеет запаха, в целях обеспечения безопасности подачи газа, предусмотрено применение одоризации (добавление запаха). «Коллектив АО «Сахатранснефтегаз» провел большую работу по строительству Головной газораспределительной станции г. Якутска. Новый узел — это основной стратегический объект, который полностью заменит работающую газораспределительную станцию. Объект построен с применением самых современных средств автоматизированного управления в соответствии со всеми требованиями промышленной и экологической безопасности.

Технология адсорбционной осушки природного газа с применением синтетического цеолита, применяемая на Головной газораспределительной станции, позволит подать газ на строящуюся Газофракционную установку участка по переработке газа. Это в два раза увеличит производство пропан-бутановой смеси, которая применяется в качестве газомоторного топлива и для автономного отопления домовладений в будущем, — отметил генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников.