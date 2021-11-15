Окская судоверфь сдала десятый по счету сухогруз для судоходной компании «Астрол»

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08 ноября 2021 года сдано десятое, завершающее серию из 10 судов, многоцелевое сухогрузное судно дедвейтом 8144 тонны проекта RSD59 «Астрол-8» (строительный номер 5915) для компании «Астрол».

Заказчик — ПАО «Государственная лизинговая транспортная компания», лизингополучатель — судоходная компания «Астрол».

Проект RSD59 разработан Морским Инженерным Бюро.

Всего Окская судоверфь строит 18 судов проекта RSD59 (первые пять для судоходной компании «Петротранс», десять для судоходной компании «Астрол» плюс еще три для компании «Идель»).

Пятнадцать судов уже сданы в эксплуатацию. Суда проекта RSD59 в соответствии с принятой в Бюро классификацией относятся к классу «Волго-Дон макс», имеют максимально возможные для ВДСК габариты.

Суда серии могут использоваться для транспортировки генеральных, навалочных, контейнерных, лесных, зерновых и крупногабаритных грузов, опасных грузов классов 1.4S, 2, 3, 4, 5, 6.1, 8, 9 МК МПОГ и Приложения В Кодекса ВС в Каспийском море, а также в Средиземном, Черном, Балтийском, Белом, Северном морях, включая рейсы вокруг Европы и в Ирландское море зимой.

Новый сухогрузный проект RSD59, который выполнен в «сверхполных» обводах уже с двумя сухогрузными трюмами, один из которых имеет рекордную для «Волго-Дон макса» длину, является преемником трехтрюмной серии судов RSD49.

Преимущества проекта RSD59 (на примере судна «Пола Фива» с усиленной морской функцией) по сравнению с лучшим из ранее построенных сухогрузов «Волго-Дон макс» класса проекта RSD49:

• наличие длинного трюма L = 77,35 м (на судне проекта RSD49 L = 52 м), позволяющего перевозить КТГ, что актуально для рынка стран Каспийского региона;

• высота трюма больше на 620 мм (9000 мм), чем на судне проекта RSD49, что позволяет перевозить контейнеры высотой до 9,6 футов — «high cube containers» (3 таких контейнера в высоту);

• дедвейт в реке при осадке 3,60 м 5320 тонны (у проекта RSD49 — 4507 тонн), что больше на 813 тонн;

• дедвейт при осадке 4,20 м 6944 тонн (у проекта RSD49 — 6021 тонна), что больше на 923 тонны;

• дедвейт при максимальной осадке 4,706 м 8144 тонн (у проекта RSD49 при максимальной осадке 4,70 м 7143 тонны), что больше на 1000 тонн;

• установлены люковые закрытия съемного типа. Открывание и закрывание каждой секции осуществляется при помощи специального козлового крана, который по-походному располагается в районе носовой переборки жилой надстройки;

• движение и управляемость обеспечиваются двумя ВРК (лучше маневренность в узкостях, больше грузового пространства за счет уменьшения размеров МО).

Проект разработан на класс КМ Ice2(hull; power) R2 АUT1-ICS BWM(T) CONT (deck, cargo holds Nos.1,2) DG (bulk, pack) Российского Морского Регистра Судоходства и удовлетворяет всем требованиям международных конвенций, действующим на момент закладки судна.

При этом по водоизмещению суда проекта RSD59 являются на сегодняшний день самыми большими из сухогрузных судов, удовлетворяющих габаритам Волго-Донского судоходного канала.

При характеристической для ВДСК осадке 3,60 м в реке дедвейт составляет 5320 т, наибольший дедвейт в море при осадке 4,706 м — 8144 т.

Длина наибольшая составляет 141,0 м, ширина габаритная — 16,98 м, высота борта — 6,00 м.

Вместимость грузовых трюмов 11400 куб. м.

Оба трюма выполнены ящичной формы, гладкостенные, удобные для проведения грузовых работ и размещения груза без штивки. Размеры: длина х ширина х высота 77,35×12,25×9,0 м и 27,03×12,25×9,0 м.

Скорость эксплуатационная составляет 10,5 узлов.

В качестве главных двигателей используются два среднеоборотных дизеля мощностью более 1100 кВт каждый, работающих на тяжелом топливе вязкостью до 380 сСт. Запасы тяжелого топлива размещаются в диптанках в районе носовой переборки МО, отделенных от забортной воды двойными дном и бортами.

Автономность плавания в море составляет 20 суток.

Экипаж — 11 человек, мест — 14. Предусмотрена санитарная каюта и каюта для лоцмана.

Расчетный срок службы корпуса судна 24 года. Второе дно рассчитано на интенсивность распределенной нагрузки 12,0 т/кв. м, а также на работу грейфером грузоподъемностью 16 т.

Справка:

Головное судно (на Окской судоверфи) проекта RSD59 «Петротранс — 5901» (строительный номер 5901) было заложено 30.07.19. Спущено на воду 03.03.2020 . Сдано 29.05.2020.

Второе судно «Петротранс — 5902» (строительный номер 5902) было заложено 27.09.19. Спущено на воду 21.04.2020 . Сдано 03.07.2020.

Третье судно «Петротранс — 5903» (строительный номер 5903) было заложено 30.10.19. Спущено на воду 10.06.2020 . Сдано 30.07.2020.

Четвертое судно «Петротранс — 5904» (строительный номер 5904) было заложено 29.11.19. Спущено на воду 21.07.2020 . Сдано 03.09.2020.

Пятое судно «Петротранс — 5905» (строительный номер 5905) было заложено 27.12.19. Спущено на воду 26.08.2020 . Сдано 09.10.2020.

Шестое судно «Астрол — 1» (строительный номер 5906) было заложено 28.01.20. Спущено на воду 24.09.2020 . Сдано 14.11.2020.

Седьмое судно «Астрол — 2» (строительный номер 5907) было заложено 27.02.20. Спущено на воду 20.10.2020 . Сдано 27.11.2020.

Восьмое судно «Астрол — 3» (строительный номер 5908) было заложено 29.04.20. Спущено на воду 22.12.2020 . Сдано 28.04.2021.

Девятое судно «Астрол — 4» (строительный номер 5909) было заложено 29.06.20. Спущено на воду 18.02.2021 . Сдано 28.04.2021.

Десятое судно «Астрол — 5» (строительный номер 5910) было заложено 12.08.20. Спущено на воду 31.03.2021 . Сдано 18.05.2021.

Одиннадцатое судно «Астрол — 6» (строительный номер 5911) было заложено 25.09.20. Спущено на воду 29.04.2021 . Сдано 16.06.2021.

Двенадцатое судно «Валентин Смыслов» (строительный номер 5912) было заложено 30.10.20. Спущено на воду 26.05.2021 . Сдано 30.07.2021.

Тринадцатое судно «Астрол — 7» (строительный номер 5913) было заложено 19.11.20. Спущено на воду 29.06.2021 . Сдано 26.08.2021.

Четырнадцатое судно «Александр Иванов» (строительный номер 5914) было заложено 15.12.20. Спущено на воду 03.08.2021 . Сдано 29.09.2021.

Пятнадцатое судно «Астрол — 8» (строительный номер 5915) было заложено 17.12.20. Спущено на воду 30.09.2021 . Сдано 08.11.2021.

Шестнадцатое судно «Геннадий Егоров» (строительный номер 5916) было заложено 25.05.21.

Семнадцатое судно «Вячеслав Аршинов» (строительный номер 5917) было заложено 26.05.21.