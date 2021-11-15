Наши уникальные ракеты, которые помогают защищать урожай от града

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Чебоксарское производственное объединение им. В. И. Чапаева холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех — одно из крупнейших предприятий в России, выпускающее широкий ассортимент пиротехнических, резинотехнических и пластмассовых изделий различного назначения. Именно здесь уже более пятидесяти лет изготавливают уникальные ракеты «Алазань», предназначенные для защиты сельхозугодий от града.

Корреспонденты издания «Сделано у нас» посетили производство, которому 1 ноября исполнилось 80 лет, и узнали, как все начиналось, чем завод живет сегодня и почему наши противоградовые ракеты востребованы не только в России, но и в соседних странах.

Немного истории

Все началось в далеком сорок первом. Чебоксарское производственное объединение имени Василия Ивановича Чапаева — одно из старейших в Чувашской республике. Решение о создании пиротехнического завода возле Чебоксар было принято в 1938 году. Из-за начала войны строительство было ускорено, и 15 октября 1941 года завод уже выпустил первую продукцию. Официальной же датой его открытия считается 1 ноября 1941 года — тогда предприятие было принято в эксплуатацию.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

Сотрудники сразу начали выпускать продукцию для фронта: дымовые шашки, трассеры, зажигательные и осветительные бомбы. За годы войны количество работников предприятия выросло с 1 тысячи до 4 тысяч человек. Заводчане мужественно перенесли все трудности военных лет и внесли огромный вклад в дело победы над фашистскими захватчиками. За ударный самоотверженный труд в годы войны многие из них были награждены орденами, медалями и почетными грамотами.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

Мирное время.

Когда война закончилась, заводу надо было срочно переходить на мирные рельсы. Пришлось снова мобилизовать все силы, и уже через год здесь выпускали двадцать наименований товаров народного потребления: от обувного крема до стеариновых свечей.

В 50-е годы на предприятии стали производить стиральные машины «Волга» — первые в СССР стиральные машины. В 60-е — создано резинотехническое производство, выпускавшее изделия для автомобильной промышленности, рукава (шланги), обувь, игрушки, в т. ч. знаменитые «чапаевские» детские мячи. Красочными и безопасными игрушками предприятие обеспечило не одно подрастающее поколение. Завод и сегодня остается единственным производителем резиновых мячей в России. В конце 60-х годов объединение приступило к производству противоградовых ракет «Алазань» для защиты сельхозугодий — но об этом позже.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

В 70-80-е годы завод освоил более 200 номенклатур новых пиротехнических изделий, вошел в число градообразующих предприятий Республики и превратил Чапаевский поселок в благоустроенный микрорайон Чебоксар.

После распада Советского Союза предприятие пережило непростые времена, но ему удалось выстоять. В середине нулевых началось активное становление российской промышленности. Предприятие, как и многие другие, вошло в состав Госкорпорации Ростех, которая внесла существенный вклад в его дальнейшее развитие. Сегодня на ЧПО имени В.И. Чапаева работают три основных производства: пиротехническое, механическое и резинотехническое. Во многих направлениях работы заводу удалось остаться лучшим или единственным производителем. Более тысячи наименований изготавливаемой заводом продукции пользуются высоким спросом в России и экспортируются в страны СНГ.

СДЕЛАНО ТОЛЬКО У НАС: БЕЗОПАСНЫЕ РАКЕТЫ «АЛАЗАНЬ»

Уникальная противоградовая ракета «Алазань» сегодня — главное оружие против непогоды в России, ведь применяемая отечественная технология единственная в мире дает гарантии по эффективности защиты сельхозугодий от градобития до 90%.

Свое название изделие получило в честь исторической родины. Сама идея создания подобной ракеты родилась в Грузии, техническое задание было написано в Тбилисской академии наук, и первые изделия применялись в Алазанской долине. И, собственно, там же в Грузии, в Алазанской долине, была доказана их эффективность.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

«В советский период в стране выпускались тяжелые ракеты «Облако», «Небо» и ракеты «Алазань». Последние подтвердили свою эффективность, надежность и экономическую целесообразность, поэтому используются по сей день. Сегодня в серии есть две модификации: классическая 82-миллиметровая «Алазань-6» и находящаяся в стадии опытно-промышленной эксплуатации 60-миллиметровая «Алазань-9». Быстродействие реагента новой модели выросло в три раза, а себестоимость ракеты — снизилась на 20%", — рассказал Владимир Львович Гинзбург, заместитель технического директора — главный технолог предприятия.

Как работает противоградовая ракета. «Алазань» запускается со специальной установки. С помощью электрического импульса в действие приходит двухступенчатый реактивный двигатель. Стартовая ступень помогает разогнаться — ракета стартует при угле возвышения 45-50 градусов. Затем после небольшой паузы подключается маршевая ступень и ракета «ложится» — ее траектория становится более пологой и она идет сквозь облако. При этом головная часть ракеты выделяет в облако специальный реагент — частицы йодистого серебра.

Вода в облаке находится в переохлажденном парообразном состоянии, и когда туда попадает реагент, она начинает кристаллизоваться на его частицах. Образуются очень мелкие кристаллы льда, которые успевают растаять, пока долетают до земли. Таким образом, ракета предупреждает образование крупных градин, которые могут повредить растения и объекты инфраструктуры.

После окончания работы ракеты в действие приходит система самоликвидации: срабатывают детонаторы, волна распространяется по идущим вдоль корпуса лентам эластического взрывчатого вещества и дробит его на безопасные осколки.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

Как запускают ракету. Чтобы запустить ракету, требуется пусковая установка, которая позволяет разместить на ней ракету и придать ей необходимое направление по азимуту и угол возвышения по отношению к горизонту. Есть два вида установок. Первый — простые механические, где все настройки производятся вручную. Они были разработаны почти одновременно с самой ракетой в 70-е годы. Второй вид — современные автоматические установки. Здесь для и контроля настроек и запуска установка оборудована световыми табло-индикаторами азимута и угла возвышения, а также используется специальный пульт, на котором учитывается количество пущенных ракет за определенный период, координаты пуска, количество отказов, количество ракет, которые были заряжены, но не пущены — то есть ведется пусковой журнал. И эти журналы по окончании сезона снимаются и анализируются в метеорологических службах. Если расчетчики задали программу пуска определенного количества ракет с определенным интервалом, то эти данные не надо писать на бумаге оператору, который будет отслеживать запуск по секундомеру. Пульт выполняет запуск в автоматическом режиме. Максимальная высота подъема ракеты порядка 6 км, дальность ее 10-11 км.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

В чем преимущество нашей разработки. Основной конкурент отечественной «Алазани» — это болгарская ракета «Лоза». У нее большое количество модификаций, хорошая конструкция и репутация. Но у нашей ракеты больше дальность и запас реагента. Так, последняя разработка завода — «Алазань-9» — позволяет обезвредить градоопасные облака на расстоянии до 10 км от места и защищать площади до миллиона гектаров. Болгарская же разработка — ракета ближнего радиуса действия, то есть может обезвредить только те облака, которые подошли очень близко.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

По статистике в некоторых регионах России от града погибает до 15% годового урожая. Использование противоградовых ракет «Алазань» позволяет сократить потери от града в 7 раз. Именно поэтому ее активно используют для защиты сельхозпродукции в Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия-Алания, Республикой Крым. На экспорт Объединение имени Чапаева поставляет противоградовые ракеты и в страны СНГ, в том числе в Таджикистан, Молдову, Узбекистан. В год завод производит около 6 тысяч ракет.

Текст: Бионышева Елена

Фото: Радченко Андрей