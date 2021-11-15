На Таймыре открыто крупное газовое месторождение

Предприятие ООО «Ермак-Нефтегаз», совместное предприятие «Роснефти» и британской BP, открыло новое крупное месторождение на Таймыре с запасами газа в 384 млрд м3. Месторождение открыто по результатам бурения поисковой скважины № 1 на Верхнекубинском участке недр.

Государственная комиссия по запасам подтвердила открытие нового газоконденсатного месторождения на территории полуострова Таймыр.

Компания отмечает, что по действующей классификации запасов данное сухопутное месторождение относится к категории уникальных. Открытое месторождение является самым крупным по размеру запасов газа в данном регионе и характеризуется высокими показателями продуктивности.

«Промышленные запасы газа установлены в пяти залежах суходудинской свиты нижнего мелового периода. Результаты геологоразведочных работ, проведенных в непосредственной близости от Пайяхского месторождения, входящего в проект „Восток Ойл“, реализуемый „Роснефтью“, являются подтверждением значительного нефтегазового потенциала данной территории», — подчеркивается в пресс-релизе.

«В память о видном государственном деятеле России новому месторождению присвоено имя героя Российской Федерации Евгения Николаевича Зиничева», — сообщили в «Роснефти».