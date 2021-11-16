В Стерлитамаке Башкирии открыли новый инфекционный центр
В Стерлитамаке начал работу филиал Республиканского клинического инфекционного центра.
Стерлитамакский филиал Республиканского клинического инфекционного центра включает в себя 70 изолированных боксов, а его пиковая вместимость может достигать 350 пациентов. Кроме обычных боксов и реанимационных палат, здесь также предусмотрели родильное и детское отделения, хирургический блок, бак-лабораторию, отделение томографии, а также комфортабельное общежитие на 30 мест для медперсонала. На территории госпиталя есть и вертолётная площадка для санавиации.
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