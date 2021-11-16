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Медучреждения

В Стерлитамаке Башкирии открыли новый инфекционный центр

 © glavarb.ru

В Стерлитамаке начал работу филиал Республиканского клинического инфекционного центра.

Стерлитамакский филиал Республиканского клинического инфекционного центра включает в себя 70 изолированных боксов, а его пиковая вместимость может достигать 350 пациентов. Кроме обычных боксов и реанимационных палат, здесь также предусмотрели родильное и детское отделения, хирургический блок, бак-лабораторию, отделение томографии, а также комфортабельное общежитие на 30 мест для медперсонала. На территории госпиталя есть и вертолётная площадка для санавиации.

 © glavarb.ru

 © glavarb.ru

 © glavarb.ru

 © glavarb.ru

 © glavarb.ru

 © glavarb.ru

 © glavarb.ru

 © glavarb.ru

 © glavarb.ru

 © glavarb.ru

 © glavarb.ru

 © glavarb.ru

 © glavarb.ru

 © glavarb.ru
Источник: https://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/138084.html

новое медучреждение, модернзация здравоохранения, коронавирус, covid-19, Башкирия
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