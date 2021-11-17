Барнаул 2021

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Барнаул — город с почти трехсотлетней историей и один из старейших городов Западной Сибири. Он возник благодаря богатствам Алтайского края — большим запасам медной руды, обнаруженной здесь русскими горняками. Отцом-основателем города считается прославленный русский горнозаводчик Акинфий Демидов, который в 1738 году построил Барнаульский медеплавильный завод. Завод дал рождение новому городу, который уже в XVIII — первой половине XIX века стал крупнейшим в Сибири «горным городом».

1. Официальной датой основания в устье реки Барнаулки города, закреплённой в его Уставе, считается 1730 год. В 1739 году здесь же возник и небольшой демидовский медеплавильный завод, рабочий посёлок при котором и вырос в крупный промышленный, культурный, медицинский, образовательный и научный центр Сибири. В разные годы город являлся центром горнозаводской промышленности, занимал первое место в России по производству серебра, пережил наводнение и пожар.

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2. Город расположился на берегу реки Обь в 3500 километрах к востоку от Москвы и 200 километрах от Новосибирска. Людей, въезжающих в город по Новому мосту, встречают семиметровые буквы «БАРНАУЛ». Название города создано по аналогии надписи Hollywood расположенной на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

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3. Барнаул с самого своего основания в 1730-х годах застраивался по единому «регулярному» плану: параллельно-перпендикулярное расположение улиц дало повод назвать их линиями, как в Санкт-Петербурге. Профессиональные архитекторы А. И. Молчанов и Я. Н. Попов, которые формировали облик Барнаула, были учениками и последователями известных русских архитекторов Д. Кваренги и К. Росси. Историческая часть города насчитывает 169 памятников архитектуры — свидетелей появления и развития города.

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4. Новый автомобильный мост через реку Обь.

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5. Обь — одна из крупнейших рек в мире.

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6. Мост строили очень долго: с 1980 года по 1997 год. С 1998 по 2010 год проезд по нему был платным.

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7. Нагорный парк расположен на 175-метровом холме у водораздела Оби и Барнаулки.

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8. Недавно реконструированная церковь Иоанна Предтечи на территории Нагорного парка. Когда-то на этом месте стояла первая в городе деревянная церковь.

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9. Лестница в Нагорном парке появилась в конце 1960-х годов и успела обветшать, поэтому в 2016-м её заменили на новую и дополнили пятью террасами.

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10. Знаменский женский монастырь. Он был основан в 1994 году при Знаменской церкви — одном из старейших православных храмов города. Первая деревянная церковь на этом месте была освящена ещё в 1754 году, а дошедший до наших дней каменный храм возвели в 1853-1858 годах.

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11. Количество солнечных дней в Барнауле — 230 дней, почти столько же, как в Крыму. Он расположен на той же широте, что и Дублин, Гамбург, Ливерпуль, Минск, Самара, Петропавловск-Камчатский, Магнитогорск и Эдмонтон.

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12. Здание городской думы. Было построено в 1914—1916 годах по проекту архитектора И. Ф. Носовича. Первый этаж предназначался для торговых целей — здесь находился универсальный магазин торгового дома купцов Яковлева С. Я. и Полякова А. И. На втором этаже разместились органы городского самоуправления — дума и управа. Сейчас здесь находится несколько магазинов и учреждений, в том числе муниципальный музей «Город».

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13. Пешеходная улица Мало-Тобольская, которую называют барнаульским Арбатом. Это место благоустроили год назад, к 80-летию региона и Дню города. Раньше здесь стояли торговые палатки Старого базара.

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14. Концертный зал «Сибирь».

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15. Алтайский государственный театр кукол «Сказка».

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16. В городе проживает около 630 тысяч человек. В России есть три населенных пункта с названием Барнаул: административный центр Алтайского края, посёлок в Борзинском районе Забайкальского края и деревня Варгашинского района Курганской области.

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17. Новое здание Администрации города.

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18. Жилой дом «Три богатыря».

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19. Проспект Ленина — главная улица Барнаула, которая протянулась через три района: Центральный, Октябрьский и Железнодорожный.

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20. Дом купцов Яковлева и Полякова — памятник архитектуры начала XX века, один из символов Барнаула. Расположен в Центральном районе города на пересечении улиц Короленко и Горького. Сейчас в здании расположено главное управление ЦБ РФ по Алтайскому краю.

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21. Площадь Советов — главная площадь Барнаула, административный центр города. Она расположена в Железнодорожном районе на оси проспекта Ленина.

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22. Архитектурная доминанта площади — здание администрации Алтайского края. Перед его фасадом в 1967 году был разбит сквер и установлен памятник Ленину.

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23.

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24. Площадь была предусмотрена генеральным планом развития Барнаула 1937 года. Предполагалось, что доминантой площади будет высотное административное здание-башня в 14 этажей, планировалось и создание Обского бульвара, идущего от площади Советов к берегу реки Оби. Великая Отечественная война прервала реализацию этого плана и внесла свои коррективы. До этого, здесь располагались одноэтажные деревянные жилые дома, окруженные оврагами.

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25. Администрация Алтайского края.

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26. Современный центр Барнаула не совсем совпадает с историческим. Это связано с тем, что город не разрастался вокруг сереброплавильного завода, а вытягивался в сторону, занимая только один берег Оби.

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27. Стела «Нулевой километр» — точка отсчёта для автодорог Алтайского края.

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28. Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина — старейший театр на Алтае. В 2021 году он отметил своё 100-летие. Сейчас театр занимает здание, построенное в 1972-м и капитально реконструированное в 2006-2007 годах.

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29. Скульптурная композиция «Искусство и народ». По замыслу художников, скульптуры призывают народ в мир искусства, о чем свидетельствует два главных персонажа: мужчина и женщина — рабочие, которые держат в руках лиру.

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30. Главная магистраль, проходящая мимо площади Октября, — проспект Ленина. В другие стороны от площади расходятся проспекты Калинина и Строителей.

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31. «Дом под шпилем».

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32. Площадь Октября — одна из центральных площадей и главная транспортная развязка Барнаула. Отсюда автомобильные потоки распределяются по трём проспектам в разных направлениях.

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33. Алтайский государственный театр для детей и молодежи им. В.С. Золотухина. Первый на Алтае театр для детей — Алтайский краевой театр юного зрителя — создан в Барнауле в 1958 году. С 2003 по март 2013 года художественным руководителем театра был народный артист РСФСР Валерий Золотухин. В 2013 году Алтайскому государственному театру для детей и молодёжи присвоено его имя.

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34. Площадь была предусмотрена генеральным планом развития Барнаула 1937 года как основная транспортная площадь. Сегодня от неё распределяются потоки городского транспорта: по проспекту Калинина — к северной промышленной зоне и старому мосту через Обь, по проспекту Ленина — к спальным районам города и в центр города, по проспекту Строителей — к железнодорожному вокзалу и на Павловский тракт. В 2012 году на площади состоялось открытие памятника переселенцам на Алтай.

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35. Алтайская краевая филармония. В её штате есть симфонический оркестр, ансамбли русского танца и песни, мужской хор и Филармонический университетский русский оркестр. Периодически тут выступают литературный театр, передвижной театр кукол и цирковой ансамбль. Вообще, в Барнауле всегда проводилось много светских и культурных мероприятий. В конце XVIII — начале XIX века по своему культурному развитию он был лидером среди сибирских городов. За это его прозвали сибирскими Афинами.

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36. Торгово-офисный центр «Гулливер-парк» с двухуровневой подземной парковкой.

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37. Первомайский сквер.

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38. Красноармейский проспект — одна из центральных улиц города, которая проходит по Железнодорожному и Центральному району.

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39. ЖК «Анастасия». На момент постройки в 2007 году являлось самым высоким здание в городе (86 м),и единственным 24-этажным зданием в Сибири.

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40. Демидовская площадь. Обелиск в честь 100-летия горного дела на Алтае.

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41. Доходный дом Аверина. Построен в 1915 году. Его называли «небоскребом» за его высоту в 4 высоких этажа.

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42. Развязка Красноармейского проспекта с улицей Аванесова. Связывает центр города с выездами на федеральную трассу М52 и Змеиногорский тракт в Рубцовск и Казахстан.

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43. Алтайский государственный университет. В апреле 2017 года стал одним из региональных опорных университетов. В декабре 2017 года распоряжением Минобрнауки РФ признан университетским центром инновационного, технологического и социального развития.

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44. Главный корпус АГУ.

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45. Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова.

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46. Алтайский государственный институт культуры.

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47. Малаховское кольцо — пересечение Павловского тракта и улицы Малахова. Соединяет центр и спальные районы.

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48. Железнодорожный вокзал Барнаула. Слева от него — здание старого вокзала, построенного в 1914 году и прослужившего до начала 50-х.

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49. Гостиница «Барнаул».

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50.

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51. Спортивно-гостиничный комплекс «Темп».

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52. Краевая специализированная детско-юношеская футбольная школа олимпийского резерва (СДЮШОР) Алексея Смертина.

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53. Стадион «Лабиринт» вместимостью на 1200 мест. В 2017 году здесь к чемпионату мира в Лондоне готовился легкоатлет Сергей Шубенков, который привёз с соревнований серебро в беге на 110 метров с барьерами.

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54. Спортивная база по гребле на байдарках и каноэ. С 2017 года на гребном канале Барнаула стали систематически проводится масштабные спортивные соревнования, как российские, так и международные, самым значимым из которых стал второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в мае 2021 года.

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55. Ледовый дворец спорта «Карандин-Арена».

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56. Квартал 2023 «Лазурный-2».

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57. ЖК «Аквамарин» — один из самых известных жилых комплексов Барнаула. Три 24-этажных дома располагаются на набережной реки Оби. Два последних этажа в высотках занимают двухуровневые апартаменты, оборудованные частными смотровыми площадками.

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58. Квартал 2006 А «Янтарный».

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59. Детский сад № 277 «Арбуз-карапуз».

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60. «Арлекино» — самый молодой парк развлечений и отдыха в городе. Он появился в 2011 году, но уже успел стать одной из любимых площадок.

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61. Торгово-развлекательный центр Galaxy.

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62. Рынок «Старый Базар».

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63. Храм Покрова Пресвятой Богородицы Русской Православной старообрядческой Церкви.

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64. Покровский кафедральный собор. Он был заложен 9 августа 1898 года и освящён 29 сентября 1904 года. В советское время собор прекратил богослужения одним из последних на Алтае: в 1939 году власти снесли купол и крест, здание превратили в склад. Но с 1944 года храм возобновил работу, а в конце 40-х началась реставрация фресок.

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65. Алтайский государственный Дом народного творчества. Здание построено в конце XVIII в. Здесь находилась горнозаводская контора, в которой работал И.И. Ползунов. Именно в Барнауле изобретатель Иван Ползунов построил первую в стране паровую машину.

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66. Барнаульский дендрарий.

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67. Краевая клиническая больница. Это самое крупное учреждение здравоохранения Алтайского края. Ежегодно в местном стационаре лечится свыше 35 тысяч пациентов и проводится более 20 тысяч операций.

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68. В ККБ разрабатывают новейшие методики и ежегодно внедряют не менее 10 новых органосохраняющих и ресурсосберегающих медицинских технологий.

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69. Барнаульский завод механических прессов.

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70. Алтайский завод прецизионных изделий (АЗПИ) — единственное предприятие в Восточной и Западной Сибири, выпускающее форсунки и распылители. АЗПИ предлагает широкую номенклатуру изделий практически на все отечественные автомобильные и тракторные двигатели.

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71. Панорама Барнаула.

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72. С 2000 до 2011 года на улицах Барнаула встречались двухэтажные городские автобусы. Позже необычный общественный транспорт сняли с маршрутов.

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73. Молодёжный театр Алтая имени В. С. Золотухина.

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74. Проспект Ленина.

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75. Официально Барнаул — административный центр Алтайского края. Также он признан культурной столицей юга Сибири. Но сами местные жители скажут вам просто: «Барнаул — столица мира». И это не самоирония. Это устоявшееся выражение, которое знакомо уже далеко за пределами Алтая.

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