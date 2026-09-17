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2 дня назад 556
artal Медучреждения

В Алтайском крае состоялось открытие новой барнаульской поликлиники

© altairegion22.ru

Торжественное открытие поликлинического отделения Городской больницы № 3 состоялось сегодня, 17 сентября. Во время пандемии оно было переформатировано под ковидный госпиталь. На капитальный ремонт поликлинического отделения горбольницы № 3 было направлено более 330 миллионов рублей, в том числе 90 миллионов выделили на оборудование.

В регионе за пять лет построены и отремонтированы порядка 150 медицинских объектов, также направляются средства на обновление оборудования.Главный врач Городской больницы № 3 Барнаула Александр Шпиготский рассказал, что с 1958 года поликлиника располагалась в здании по адресу Бехтерева, 26. Восстановить это здание было невозможно, поэтому было решено перенести поликлиническое отделение на новый адрес — улица Матросова, 115, где ранее располагался онкодиспансер. «Мы открываем новую поликлинику, которая полностью соответствует всем стандартам и порядкам оказания медицинской помощи. Она наполнена новым оборудованием, необходимым для этого. Самое главное — здесь присутствуют врачи всех специализаций и медицинские сестры», — сказал главврач. Он отметил, что в поликлинике появились новые специальности: будут вести прием кардиолог и психиатр. В этом году к работе в поликлинике приступили семь молодых врачей-специалистов по целевому направлению.

© altairegion22.ru
© altairegion22.ru
© altairegion22.ru

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Источник: altairegion22.ru

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