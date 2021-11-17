ОМК начала производство соединительных деталей трубопроводов для атомных электростанций

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Объединенная металлургическая компания начала производство нового для себя вида продукции — соединительных деталей трубопроводов из титана, обладающих повышенной коррозионной стойкостью, для использования на объектах атомной энергетики.

Технологию изготовления продукции освоили и успешно испытали на челябинском заводе ОМК (АО «Трубодеталь») совместно со специалистами белгородского завода компании («ОМК Энергомаш»). В процессе освоения производства применили метод холодной штамповки на специальных прессах. Дальнейшее производство изделий будет организовано на оборудовании которые завод приобрел в ходе реализации проекта по техническому перевооружению.

Результаты испытаний опытных изделий подтвердили их полное соответствие заданным свойствам и параметрам. Соединительные детали трубопроводов из титана рассчитаны на эксплуатацию в агрессивных средах и способны работать при повышенных температурах — до 600 градусов Цельсия.

Первую партию бесшовных отводов из титана общим объемом порядка 200 штук изготовят для крупнейшей индийской атомной электростанции Куданкулам.

«По запросу наших зарубежных партнеров, представителей строящейся атомной электростанции Куданкулам, мы оперативно освоили производство нового вида продукции. На предприятии в Челябинске будем изготавливать комплектующие, а на белгородском заводе ОМК — собирать из титановых деталей монтажные узлы. Результаты прошедших испытаний подтвердили нашу готовность к производству этого вида изделий. Работа двух заводов ОМК в кооперации позволит выполнить заказ в оптимальные сроки и обеспечить качество продукции на всех этапах производства», — рассказал управляющий директор завода «ОМК Трубодеталь» Александр Ващенко.