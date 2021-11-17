В Челябинской области запустили производство высокоточного инструмента

© frprf.ru

Компания «ПромАрсенал» организовала в Челябинске производство мелкоразмерного инструмента для различных отраслей промышленности. Общие инвестиции в создание нового цеха составили 174 млн рублей, из которых 80 млн рублей в виде льготного займа по программе «Станкостроение» предоставил Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ). В рамках проекта создано 11 дополнительных рабочих мест, из которых 6 высокопроизводительных.

На созданных мощностях начат выпуск сверл, фрез и разверток под брендом Promatool диаметрами от 0,1 мм и стандартных размеров до 26 мм. Мощность производства составит 25 тысяч штук в год. Мелкоразмерный инструмент используется для высокоточных обрабатывающих операций в авиационной, космической и машиностроительной промышленности, а также при изготовлении компонентов микросхем, в приборостроении и в медицине.

В настоящий момент, по данным компании, в России нет серийного производства аналогичного мелкоразмерного твердосплавного инструмента для широкого круга предприятий. Внутренний спрос полностью покрывается поставками из-за рубежа, в основном из Израиля, Японии, Китая и Германии.

Компания «ПромАрсенал» намерена заместить до 7% импорта в перспективе первых двух лет серийного производства и до 20% в течение пяти лет. Заказчиками продукции станут предприятия корпораций «Роскосмос», «Ростех», «Росатом», группы ОДК, «Транснефть», а также предприятия среднего бизнеса.

Средства займа пошли на приобретение современного оборудования: шлифовально-заточного обрабатывающего центра с ЧПУ, универсального станка для обработки цилиндрических поверхностей, круглошлифовального станка, установки для обработки кромок и полировки.