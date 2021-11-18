В Усть-Луге закладывают фундамент комплекса по переработке газа
В Усть-Луге (Ленинградская область) рабочие залили почти 400 кубических метров высокопрочного бетона в основание стотонного компрессора, который является одной из наиболее технически сложных частей комплекса по переработке этаносодержащего газа. Комплекс строит АО «РусГазДобыча», предприятие — крупнейший в Европе СПГ-производитель и мировой лидер по производству полиэтилена.
На стройплощадке задействовано более 2 тысяч специалистов и более тысячи единиц техники. На объект доставили также более 3 миллионов тонн различного груза.
По планам, будущий комплекс рассчитан на эксплуатацию крупногабаритного оборудования в тяжелых условиях и на долгосрочной перспективе.
В это же время в Кингисеппе начато строительство жилого комплекса для сотрудников комплекса.
Читайте также...
- Ход строительства универсального терминала в порту Усть-Луга (10.08.2020 г.)
- Принято решение в Ленобласти строить жилье работникам комплекса по переработке газа
- Бизнес Китая и Европы — через Усть-Лугу