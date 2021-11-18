В Усть-Луге закладывают фундамент комплекса по переработке газа

В Усть-Луге (Ленинградская область) рабочие залили почти 400 кубических метров высокопрочного бетона в основание стотонного компрессора, который является одной из наиболее технически сложных частей комплекса по переработке этаносодержащего газа. Комплекс строит АО «РусГазДобыча», предприятие — крупнейший в Европе СПГ-производитель и мировой лидер по производству полиэтилена.

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На стройплощадке задействовано более 2 тысяч специалистов и более тысячи единиц техники. На объект доставили также более 3 миллионов тонн различного груза.

По планам, будущий комплекс рассчитан на эксплуатацию крупногабаритного оборудования в тяжелых условиях и на долгосрочной перспективе.

В это же время в Кингисеппе начато строительство жилого комплекса для сотрудников комплекса.