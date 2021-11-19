22 новых школьных автобуса отправились в районы Вологодской области

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22 школьных автобуса отправились в образовательные учреждения 15 районов области и Вологды. Вся техника оборудована ремнями безопасности, тахографами, системой ГЛОНАСС и проблесковыми маячками.

Благодаря средствам федерального бюджета в объеме 48 миллионов рублей закупили 13 автобусов марки «ГАЗ», восемь — «ПАЗ» и еще один современный УАЗ, который вручили впервые на Вологодчине. Машина оборудована всем необходимым для перевозки детей: удобными креслами, вещевыми полочками над сиденьями, аварийным выходом и автономным отоплением. В салоне установлены кресло для сопровождающего и система видеонаблюдения для водителя.

По три автобуса отправились в Вологодский район, по два — в Тотемский, Череповецкий, Шекснинский районы и Вологду, по одному — в Бабушкинский, Белозерский, Верховажский, Вытегорский, Грязовецкий, Кирилловский, Кичменгско-Городецкий, Нюксенский, Сокольский, Тарногский и Харовский районы.

С 2012 года в Вологодской области активно ведется обновление автобусного парка школ. За счет федерального бюджета удалось закупить 162 автобуса. Также в 2019 году глава региона запустил программу «Школьный автобус», по которой было приобретено 118 машин. На эти цели было выделено 234 миллиона рублей.

На данный момент замена устаревшего парка на Вологодчине выполнена в полном объеме. Благодаря поддержке федерального бюджета, а также программе «Школьный автобус», в регионе в эксплуатации уже нет автобусов, которым больше десяти лет. Но количество детей в сельской местности растет, требуются машины на новые маршруты. Замена школьных автобусов и приобретение новых будет продолжаться дальше. Сейчас в Вологодской области перевозится школьными автобусами порядка восьми тысяч учащихся по 452 маршрутам. Для этого используется 291 автотранспортное средство в 180 школах области.

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