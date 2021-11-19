На Кубани открыли дробильно-сортировочный комплекс

© kuban24.tv

18 ноября в Курганинске торжественно открыли еще один, второй по счёту мобильный дробильно-сортировочный комплекс (ДСЗ-2). Он увеличит объём производства инертных материалов завода в 1,5 раза. Теперь завод сможет перерабатывать до 9 тысяч тонн валунно-гравийно-песчаной смеси (ВГПС) в сутки.

Общий объём инвестиций в проект составил 324 млн рублей.

Инвестпроект реализовала компания «Выбор». В результате в городе появилось порядка 30 рабочих мест. На заводе в Курганинске будут добывать и перерабатывать щебень и песок. Они востребованы в дорожном строительстве, которое активно ведут в регионе. Завод расположен на месторождении валунно-гравийно-песчаной смеси площадью более 250 га, что обеспечит бесперебойную поставку сырья.

До открытия ДСЗ-2 завод производил щебень фракций 5-20 мм и 3-10 мм, которые востребованы как в дорожном строительстве, так и при производстве бетона. Однако с 2019 года началось активное использование при дорожных работах щебня узких фракций — в связи с новыми техтребованиями, введенными на территории России.

Однако несмотря на высокий спрос на щебень кубовидной формы со стороны дорожно-строительных организаций, эта потребность в России сейчас удовлетворяется только на несколько процентов. В первую очередь, это связано с ограниченностью внедрения оборудования, необходимого для такого производства.

В связи с востребованностью этого материала руководство ГК «Выбор» приняло решение о расширении производства и о внедрении на заводе г. Курганинска второй технологической линии. Новый мобильный дробильно-сортировочный комплекс будет производить щебень фракций 4-8 мм, 8-11,2 мм, 11,2-16 мм, 16-22,4 мм.

До сих пор за счёт уже имеющихся мощностей Курганинский завод перерабатывал порядка 6 тысяч тонн ВГПС в сутки. Внедрение нового мобильного дробильно-сортировочного сборно-разборного комплекса позволит переработать в сутки дополнительно до 3 тысяч тонн ВГПС.

Уточняется, что также компания помогает региону в реализации нацпроекта «Жильё и городская среда», поставляя тротуарную плитку для обустройства парков и скверов.

Проект направлен на производство продукции щебня более мелких фракций и песка. Данная продукция предусмотрена новыми нормами в строительстве и будет полностью соответствовать требованиям ГОСТ.

В состав группы компаний «Выбор» входят три завода в Краснодарском крае. А также по одному в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени и Красноярске. Они производят 5,1 тыс. видов продукции. В основном — это тротуарную плитку. Дилерская сеть бренда охватывает 64 региона России.

https://krasnoy...v_g_kurganinsk/