Как Вологодские машины делают цистерны для молока. Российская промышленность

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Ещё с давних времен у людей появилась необходимость хранить да и перевозить различные жидкости. Вначале воду или вино, масло, потом молоко, а там и до нефти с бензином руки дошли. По мере того, как прогресс шёл по планете, лошадей сменили машины и на дорогах стали появляться первые автоцистерны.

Так, например, сначала в Российской Империи широко использовались бензоцистерны, установленные на американских грузовиках «Уайт» или немецких «Бюссинг» и «Мерседес». Потом мы сами научились на свою родную базу ставить. Первым отечественным производителем автоцистерн для жидкого топлива стал Ленинградский завод «Промет».

Время его славы давно прошло, и на арену вышли новые герои. Знакомьтесь, ООО «Вологодские машины».

Завод специализируется на производстве различных автоцистерн для перевозки и временного хранения пищевых жидкостей и не только, причём в своей нише (пищевых цистерн) они занимают порядка 50% российского рынка. Да, все мы знаем про Вологодское масло, а теперь узнаем и про тех помогаторов, которые этот и не только этот продукт делают таким вкусным и качественным. Ведь не секрет, что качество и свежесть «сырого» молока как сырья для молокоперерабатывающих предприятий имеет особую важность, поскольку определяет вкусовые свойства конечного продукта.

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ООО «Вологодские машины» ведут свою историю с 2009 года. Тогда создателям предприятия пришло понимание, что есть на рынке интересная ниша. Многие заводы были уже не на коне, а по дорогам страны, в основном, колесили б/у молоковозы из-за границы или уже отслужившие свой срок машины родом из СССР.

И вот уже более 10 лет «Вологодские машины» совершенствуют себя и свои изделия нише пищевых жидкостей (молоко, вода, спирт, растительные масла и т. д. ). Но не отказываются и от интересных «параллельных» линий, одна из последних разработок — цистерна для перевозки жидких удобрений. Собственные конструкторские и технологические решения, индивидуальный подход и применение достойных материалов, например, применение в качестве утеплителя вспененного пенополиуретана, а не фольгированной ваты или пенополистирола. Так, теплоизоляционные свойства пенополиуретана выше экструдированного пенополистерола в 1,5 раза, фольгированной ваты в 2 раза. Стабильный высоквалифицированный коллектив рабочих и инженеров. Всё нацелено на высокое качество продукции. Это чувствует потребитель и голосует рублём: предприятие растёт год от года.

© live.staticflickr.com

ООО «Вологодские машины» ведут свою историю с 2009 года. Тогда создателям предприятия, пришло понимание, что есть на рынке интересная ниша. Многие заводы были уже не на коне, а по дорогам страны, в основном, колесили б/у молоковозы из-за границы или уже отслужившие свой срок машины родом из СССР. И вот уже более 10 лет «Вологодские машины» совершенствуют себя и свои изделия нише пищевых жидкостей (молоко, вода, спирт, растительные масла и т. д. ). Но не отказываются и от интересных «параллельных» линий, одна из последних разработок — цистерна для перевозки жидких удобрений. Собственные конструкторские и технологические решения, индивидуальный подход и применение только самых достойных материалов, например, применение в качестве утеплителя вспененного пенополиуретана, а не фольгированной ваты или пенополистирола. Так, теплоизоляционные свойства пенополиуретана выше экструдированного пенополистерола в 1,5 раза, фольгированной ваты в 2 раза. Стабильный высоквалифицированный коллектив рабочих и инженеров. Всё нацелено на высокое качество продукции. Это чувствует потребитель и голосует рублём: предприятие растёт год от года.

«Вологодские машины» — это предприятие полного цикла. А начинается всё в головах, мы в конструкторском отделе:

© live.staticflickr.com

Конструктивно цистерны далеко не так просты, как может показаться с первого взгляда. Средняя цистерна проходит 600 км. в день. И в рабочий день, и в выходной. Как известно, у коров выходных нет. Срок службы, на который рассчитывают покупатели 5-10 лет. Иной раз шасси выходит из строя, а цистерна ещё вполне себе ничего. И клиенты просят переставить цистерну на новое шасси. Оборудование-то не из дешёвых. Чтобы обеспечить прочность цистерн, их надёжность, долговечность, конструкторам приходится решать довольно сложные задачи. Вот возьмём, к примеру, масло растительное, у которого температура кристаллизации выше 20 градусов, поэтому при его транспортировке продукт необходимо подогревать, и сейчас в автоцистернах «Вологодские машины» данная опция предусмотрена. Клиент остался очень довольным, когда местные спецы сделали первую партию таких машин. Это было в 2016 году. А ведь раньше клиент брал аналогичные машины у поляков. Как же я люблю такие истории, всё правильно, наконец пришло время гнать всех этих иностранцев с нашего рынка, совсем страх потеряли, тем более что наша продукция совсем даже не хуже. Да и в целом тут стараются не просто штамповать серию, а подходить к каждому заказчику с пониманием.

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Александр Смирнов, он тут самый главный по продажам и работает с самого основания завода. Так вот, что я понял, пообщавшись с ним, что предприятие точно не гонится за суперприбылью, но и снижать цену ниже уровня, когда на замену качественным материалам придётся ставить материалы подешевле и похуже, не готово. Он знает, что сила машин, которые выпускает его предприятие, в интересной комплектации автоцистерн и, конечно же, в качестве. Эту уверенность он берёт из постоянного общения с клиентами, которые однажды купив цистерну его предприятия, становятся его постоянными покупателями:

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Так, с теорией пора заканчивать, идём на производство. Что касается оснащённости предприятия, то всё необходимые точно есть. И постоянно появляется что-то новое. Мы в заготовительном цехе. Производство начинается с раскроя листов:

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Для производства автоцистерн тут используют исключительно нержавеющую сталь AISI 304, причём как для наружного обшива, так и для начинки. Всё это и обеспечивает сохранение качества и свежести молока, исключает вступление в химическую реакцию с перевозимым продуктом.

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© live.staticflickr.com

Из серии интересный факт. Первые молоковозы в СССР были построены на базе автомобиля ЗИС-5, который славился простотой и надёжностью конструкции, а так же высокой ремонтопригодностью и проходимостью. ЗИС-5 производился с 1933 по 1948 годы, но на улицах страны этот автомобиль можно было встретить вплоть до 70-х годов прошлого столетия. В послевоенные годы производство молоковозов было освоено на базе автомобиля ГАЗ-51. Особенностью тех автомобилей стала цистерна желтого цвета, на которой была нанесена надпись «Молоко». С 1967 года молоковозы стали выпускать на базе следующего поколения грузовиков ГАЗ — 66. Спустя два года выпуск цистерн аналогичной конструкции, но с большей вместимостью (2,1 куб.м.), начался на базе автомобиля ГАЗ-52-01. А следом на базе шасси ГАЗ-53А вместимость была цистерн увеличена до 3.3 куб.м. Молоковоз этой конструкции стал самым распространенным на территории СССР. Он выпускался до 1992 года и даже после распада Советского Союза эти автомобили можно было часто встретить на дорогах. Сегодня же производители более гибкие и готовы предложить свои изделия практически под любую машину.

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Кроме автоцистерн здесь также делают и стационарные резервуары объёмом до 50 тысяч литров.

Пожалуй, самый фотогеничный процесс производства — сварка:

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Основной цех сборки:

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© live.staticflickr.com

Постепенно автоцистерна принимает готовый вид:

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Оборудование-оборудованием, но опытные рабочие руки при индивидуальном подходе к заказам — не заменить. На заводе работает более 100 человек.

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Все автоцистерны оборудуются различными датчиками и системой мойки. Также они оснащены специальными запорными элементами и донными элементами, люки теплоизолированы. Предусмотрена отсечка продуктов внутри секции, а это опять-таки положительно влияет на качество продукции. Важно отметить, что в отличии от других производителей, все сопряжения поверхностей внутреннего корпуса цистерны выполнены по радиусу, что соответствует требованиям ГОСТ 9218. Кроме того, крышки люка термоизолированные, собственного производства, запорные устройства (донные клапана) обеспечивают надежную отсечку жидкости на границе внутреннего корпуса, исключая нахождение перевозимого продукта в трубопроводах слива.

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Спецзаказ для Северстали. Это как раз подтверждение тому, что они готовы взяться за любую интересную работу:

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«Вологодские машины» настолько универсальны, что готовы производить цистерны, используя шасси автомобилей, прицепов и полуприцепов как отечественного, так и импортного производства:

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Ежегодно завод производит порядка 350-400 различных автоцистерн. И есть у них планы по расширению производства.

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Сегодня завод обеспечивает потребность в цистернах для перевозки молока ведущие предприятия страны, кроме того, они и для иностранцев совсем не жадные, среди партнёров замечены компании из Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Молдовы, Грузии и других зарубежных стран.

Большое спасибо ООО «Вологодские машины» за открытость и тёплый приём! Очень рад нашему знакомству, теперь буду ловить взглядом и их продукцию на наших заводах и улицах. Ведь теперь я точно знаю, выбор был сделан правильный, и сырьё всегда дойдёт до адресата в целости и сохранности.

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