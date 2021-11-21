Военный БАМ
©Видео с youtube.com
339 километров железнодорожного пути в зоне вечной мерзлоты, где температура зимой опускается ниже 50 градусов. В России стартовало строительство второй ветки БАМа — Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Построенный в 70-х годах прошлого века БАМ — одноколейная магистраль, работающая на пределе мощности. Сейчас прокладывается второй путь и огромную роль в его строительстве играют железнодорожные войска. 1700 военнослужащих протянут железнодорожное полотно на самом тяжёлом, самом сложном участке магистрали. Только у «Военной приёмки» появилась уникальная возможность побывать на всех точках БАМа, где трудятся военные железнодорожники.
Источник: https://youtu.be/Z8wGasl6sXc
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21.11.2114:34:27