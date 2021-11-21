Добавить статью
Лого Сделано у нас
Видеоблог

Военный БАМ

©Видео с youtube.com

339 километров железнодорожного пути в зоне вечной мерзлоты, где температура зимой опускается ниже 50 градусов. В России стартовало строительство второй ветки БАМа — Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Построенный в 70-х годах прошлого века БАМ — одноколейная магистраль, работающая на пределе мощности. Сейчас прокладывается второй путь и огромную роль в его строительстве играют железнодорожные войска. 1700 военнослужащих протянут железнодорожное полотно на самом тяжёлом, самом сложном участке магистрали. Только у «Военной приёмки» появилась уникальная возможность побывать на всех точках БАМа, где трудятся военные железнодорожники.
Источник: https://youtu.be/Z8wGasl6sXc

БАМ, военная приёмка, звезда
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    21.11.2114:34:27

    Хороший фильм. Узнал много нового.

    Теперь ход работ примерно понятен:

    — летом строили городки и дороги, рыли карьеры,

    — осенью начали насыпать полотно,

    — зимой возможно начнут где-то укладку.

    Без подготовки и добротного жилья ничего толком не сделаешь, всё верно.

    Отредактировано: Сергей Котенко~14:35 21.11.21
    #1243391
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,