Военный БАМ

©Видео с youtube.com

339 километров железнодорожного пути в зоне вечной мерзлоты, где температура зимой опускается ниже 50 градусов. В России стартовало строительство второй ветки БАМа — Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Построенный в 70-х годах прошлого века БАМ — одноколейная магистраль, работающая на пределе мощности. Сейчас прокладывается второй путь и огромную роль в его строительстве играют железнодорожные войска. 1700 военнослужащих протянут железнодорожное полотно на самом тяжёлом, самом сложном участке магистрали. Только у «Военной приёмки» появилась уникальная возможность побывать на всех точках БАМа, где трудятся военные железнодорожники.