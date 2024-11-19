На БАМе построен новый мост

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В Приамурье завершился очередной крупный проект в рамках второго этапа модернизации Восточного полигона.

Менее чем за два года «Бамстроймеханизация» и «Мостоотряд-43» возвели мостовой переход через р. Нюкжу, который при длине 392 м стал самым большим подобным объектом на Байкало-Амурской магистрали, введенным с советских времен.

Мост включает пять пролётов, наиболее длинный из которых достигает 110 метров.

Опоры моста имеют высоту до 15 метров, чтобы обеспечить свободный проход льда и воды во время половодья.

Мост спроектирован с учетом высокой сейсмической активности региона и способен выдерживать тяжелые поезда массой до 7100 тонн.

Соответствующие работы на перегоне Талума — Дюгабуль линии Хани — Тында стартовали в самом начале 2023-го. Отечественным специалистам в ходе кампании пришлось столкнуться с рядом трудностей, включая сильные зимние морозы (до — 55°) и особые гидрологические условия, когда уровень воды в реке из-за сильных дождей за короткое время поднимается на несколько метров.

Ожидается, что срок службы данного сооружения составит около 100 лет.

БАМ при общей протяженности 4,3 тыс. км суммарно насчитывает порядка 4 тыс. мостов. То есть примерно на каждом километре приходилось возводить капитальную переправу через ту или иную водную преграду. В рамках третьего этапа модернизации Восточного полигона в 2025 году в районе Комсомольска начнется строительство второго моста через Амур протяженностью около 1,5 км. Действующий объект открыли в 1975-м. До того на протяжении трех десятилетий в зимнее время рельсы укладывали прямо по льду, а в летнее между берегами курсировали паромы.

© avatars.dzeninfra.ru

© avatars.dzeninfra.ru

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