© Бионышева Елена/Сделано у нас

Тот самый мяч из детства, звонкий и прыгучий, на основе только натуральных материалов по строжайшим отраслевым стандартам с 60-х годов прошлого века производит Чебоксарское производственное объединение им. В. И. Чапаева. Это одно из крупнейших предприятий в России, которое входит в холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех и выпускает широкий ассортимент изделий в том числе для оборонно-промышленного комплекса страны. Но именно мячи долгие десятилетия являются особенно любимой продукцией завода, о которой с улыбкой и гордостью рассказывают специалисты.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

Корреспонденты издания «Сделано у нас» посетили производство и узнали подробнее о детских мячах, которые не единожды становились обладателями почетных знаков качества и лауреатами конкурса «100 лучших товаров России». Об истории игрушек, этапах их создания и далеко идущих планах рассказал заместитель генерального директора по резинотехническому производству Сергей Иванович Сандалов.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

— Сергей Иванович, начну с неожиданного вопроса: для чего нужен мяч?

— Мяч — очень простая и в то же время удивительная игрушка, которая помогает детям с раннего возраста развивать наблюдательность, концентрацию внимания и мышление. Многими исследованиями подтверждено, что нормальное умственное и речевое развитие ребенка в значительной мере обусловлено развитием его моторики. В этом мяч тоже помогает. Для своевременного развития физической активности всех возрастных групп детей нами разработаны мячи различных диаметров. Самый маленький, 75 мм, спроектирован так, чтобы его могла охватить ладошка малыша. По мере того, как ребенок растет, растет и наш мяч: 100, 125, 150 и 200 мм. Но для гармоничного развития детям важен не только размер игрушки, но и ее тактильное восприятие. Поэтому мы создали коллекцию мячей с приятной на ощупь натуральной неокрашенной поверхностью. Самое главное, для чего нужен мяч — для игры. Чтобы он был прыгучим, мы используем так называемый вздуватель, который создает внутреннее давление, упругая резиновая поверхность в свою очередь помогает мячу легко отскакивать от пола или асфальта. Вес наших мячей рассчитан так, чтобы ребенку можно было играть с ним как на улице, так и дома.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

— А с какого возраста ребенок может играть в мяч?

— Наши мячи изготавливаются из резины на основе натурального каучука, принцип предприятия — «всё лучшее детям», поэтому рецептура состоит из максимально безопасных ингредиентов. С нашими мячами малыши могут играть, начиная с одного года.

— Как рождается мяч: расскажите об этапах производства?

— Производство мяча начинается далеко за пределами предприятия в далеких странах юго-восточной Азии, где на плантациях выращивают экзотическое дерево гевея. Именно из сока гевеи после переработки получается натуральный каучук. К нам его привозят из Вьетнама, Малайзии и Индии. Смешанный на специальном оборудовании с различными функциональными ингредиентами каучук становится резиновой смесью. На этой стадии она представляет собой пластичную, способную формоваться массу. Из нее мы изготавливаем заготовку, которую далее помещаем в пресс-форму. Нагреваясь, резиновая смесь из пластичного состояния переходит в эластичное — так и получается сам мяч. Ярким и красочным он становится после того, как работницы, несомненно добавляя частичку своей души, окрашивают его вручную. Нанесение рисунка — это уже автоматизированный процесс. Он выполняется на машине методом тампопечати. После того, как мяч приобретает законченный вид, он, вновь проходя через женские руки, поступает на упаковку, а дальше обретает свой дом — отправляется к детям.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

— Вы выпускаете мячи с 60-го года, что сохранилось, а что изменилось за это время?

— Да, первый мяч был выпущен в 1960-м году. Нам удалось сохранить классическую технологию его производства, по которой мы работаем и сегодня. Но кроме мячей из резины теперь мы производим также мячи из пластизоля. Это синтетический материал, также безопасный для здоровья, который широко применяется во многих странах для производства детских товаров. Такой мяч легче резинового, поэтому у него есть свои поклонники. Сохраняем традиции, но не забываем идти в ногу со временем.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

— Какие краски используются для мячиков и как вы решаете, какой цвет или рисунок лучше подойдет для ребенка?

— Краски, которыми окрашивают наши мячи, мы разрабатываем и изготавливаем сами. Вместе с самим мячом они ежеквартально для сплошного контроля качества и подтверждения соответствия отраслевой нормативной документации подвергаются испытаниям в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии. На сегодняшний день привлекательный внешний вид наравне с функциональностью является важнейшим потребительским качеством продукции. Поэтому весомый вклад в создание мяча вносят дизайнеры. Они тщательно продумывают сочетания цветов и разрабатывают уникальные рисунки, которые будут вызывать у ребенка положительные эмоции. Персонажная векторная графика — сложная тематика. Изображение должно быть ярким, ёмким, но также, в силу технических особенностей процесса тампопечати на сферических поверхностях, довольно лаконичным. Именно так, в балансе между техническими возможностями и полетом воображения, рождаются наши уникальные персонажи — те самые добрые, способные подарить искреннюю радость и яркие улыбки.

— А вот тот самый первый мяч, который был выпущен в 60-м году, он каким был по дизайну и расцветке?

— Первый классический мяч — красно-синий, с белой полосой по «экватору». Два года назад мы снова начали выпускать такой красно-синий мяч — «Наш мяч». Его также можно увидеть и в фирменном логотипе бренда «Поймай». Отчасти благодаря нему родился слоган нашего бренда «Тот самый мяч». Ведь мяч не только «тот самый звонкий и прыгучий», а еще и «тот самый, как в детстве», где детство — длительный период с 1960 года для всех поколений тогда ещё советских, а сейчас российских детей.

— Можно ли посчитать, сколько за всю историю мяча вы выпустили коллекций?

— Дизайнов было очень много — у нас творческий коллектив. Все посчитать невозможно. Сейчас у нас шесть коллекций резиновых мячей и три — пластизолевых. Например, коллекция «Классика» — резиновые мячи с простыми геометрическими рисунками, коллекция «Эко» —резиновые негрунтованные мячи с тактильной бархатистой поверхностью, коллекции «Трафарет», «Спорт».

Последняя наша разработка — серия «Мишки». Ее главные персонажи — медвежата — оказываются участниками разных сюжетов. Где-то мишки перевоплощаются в царевну, царевича или матрешку, а где-то — надевают костюмы космонавта или моряка. Если на создание первых историй дизайнера вдохновили русские народные сказки, то на создание сюжета мяча «Космонавт» повлиял первый полет человека в космос, а мяча «Морячок» — богатая история военно-морского флота страны.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

— А как родилась идея и почему главные герои — мишки?

— Серия родилась благодаря сотрудничеству с компанией из Шанхая по экспорту наших мячей. Нам рассказали, что в Китае последнее время очень актуально все, что связано с Россией. Мы проанализировали образы, которые ассоциируются с нашей страной и поняли, что для большинства это мишка, русский медведь. Изначально в коллекции должен был присутствовать еще панда как китайский друг мишки. К сожалению, из-за пандемии разработка приостановилась. Но мы уже получили сертификат, который разрешает поставлять наши мячи в Китай в качестве детских игрушек.

© Радченко Андрей/Сделано у нас

© Радченко Андрей/Сделано у нас

— Расскажите, пожалуйста, о Вашей благотворительной деятельности.

— Так как наш мяч — игрушка, мы обязательно оказываем помощь детям, которые находятся в детских домах, интернатах. Предприятие также оказывает спонсорскую помощь. На новый год мы отправляем мячи в школы, чтобы ребята могли получить их в качестве новогоднего подарка. В общем-то во всех значимых мероприятиях города и республики наши игрушки всегда участвуют. Например, к 550-летию города Чебоксары мы изготовили тематическую коллекцию мячей с юбилейной датой. Эти мячи дарили как сувенир к празднику.

— И, наверное, самый важный вопрос. Ваши мячи уникальны, в их состав входят натуральный каучук, но столько сейчас игрушек из Китая. Как удается выдерживать конкуренцию?

© Радченко Андрей/Сделано у нас

— Конечно, конкуренция на рынке игрушек высока, примерно 70% рынка в России занимают изделия, произведённые в Китае. Конкурировать сложно, но здесь как раз помогает натуральность. Сейчас все больше и больше родителей обращают внимание именно на эти параметры. Сохраняя классическую технологию изготовления мячей из каучука, мы попадаем в мировой тренд по использованию натуральных материалов для изготовления продукции. Для потребителя это своеобразный гарант качества, как и то, что наш мяч — отечественный продукт.

Текст: Бионышева Елена

Фото: Радченко Андрей