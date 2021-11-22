Ижорский ТЗ поставил опытную партию ТБД в Италию

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Ижорский трубный завод (входит в Северсталь) впервые поставил в Италию опытную партию труб большого диаметра (ТБД).

Трубы из стали марки X52/L360ME/S355J2H были произведены на Ижорском трубном заводе (ИТЗ, входит в дивизион «Северсталь Российская сталь» ПАО «Северсталь») для итальянской компании D’Amore & Lunardi S.p.A. В опытную поставку вошли ТБД основного сортамента газовых труб, пользующихся спросом в Италии.

Впервые продукция прошла тройную сертификацию, что позволит значительно расширить область применения данных труб.

Доставка труб большого диаметра Ижорского трубного завода, расположенного на производственной площадке в Колпинском районе Санкт-Петербурга, осуществлялась до клиента автомобильным транспортом.

«Северсталь имеет большой опыт поставки труб большого диаметра в Европу и постоянно расширяет географию поставок. Опытная партия ТБД, поставленная в адрес D’Amore & Lunardi S.p.A., позволит познакомить итальянских поставщиков с продукцией „Северстали“. В дальнейшем мы планируем расширят свое присутствие на рынке Италии. Европейские клиенты ценят своевременную доставку ТБД и развитый, ориентированный на заказчика сервис, который мы постоянно совершенствуем», — отметил заместитель директора по продажам энергетическим компаниям на экспортные рынки Северстали Максим Стариков.