В Санкт-Петербурге на рельсосварочном предприятии компании РСП-М (входит в холдинг «Синара — Транспортные Машины») началась сварка рельсов длиной 800 метров для будущей высокоскоростной магистрали.

В плеть свариваются восемь рельсов длиной по 100 метров, произведенные по заказу «РЖД» компанией ЕВРАЗ. Сварка длинных плетей нужна, чтобы было как можно меньше стыковых соединений при прокладке высокоскоростного железнодорожного полотна. Это обеспечит максимальную плавность хода поезда.

«Сварной стык должен выдержать 200 тонн статической нагрузки без разрушения, отклонение от прямолинейности готового стыка не должно превышать 0,2 мм на метр рельса. Для достижения необходимых показателей был разработан технический процесс, наш персонал прошел подготовку по теории и практике выполнения операций. Мы понимаем, что ключевая задача — обеспечить безопасность движения и высочайший уровень комфорта для пассажиров», — рассказал генеральный директор РСП-М Александр Измайлов.

Сварка 100-метровых рельсов происходит одновременно на двух линиях. Завод РСП-М может производить до 650 км сварных плетей в год.

Каждый 100-метровый рельс весит 6,5 тонн. Он подается на конвейер. Первый этап — электросварка. Между торцами рельсов возникает электрическая дуга, которая расплавляет металл, под давлением рельсы сплавляются. Далее сваренная плеть проходит шлифовку и закалку. Во время закалки сварной шов нагревается до 945 градусов и резко охлаждается воздухом. Завершается процесс чистовой автоматической шлифовкой.

На предприятие уже поступило 7 тысяч тонн рельсов, после сварки в плети они будут отправлены специальными рельсовозами на место укладки. Напомним, что первая в стране высокоскоростная магистраль свяжет Москву и Санкт-Петербург.

Курсировать по ВСМ будут поезда, способные разгоняться до 400 километров в час. Сборку первого такого состава уже начали на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме.

