Компания «РМ-cтил» обладает многолетней историей развития, берущей начало в 1973 году, когда предприятие функционировало под наименованием «Завод турбинных лопаток» в составе холдинга «Силовые машины». Первоначальное направление деятельности завода заключалось в выпуске заготовок для турбинных лопаток с применением стана горячей прокатки 630/420. Особого внимания заслуживает тот факт, что на текущий момент данный стан с заданными характеристиками сохранился в единственном экземпляре в мировом масштабе.

С 2010 года, после переименования предприятия в «РМ-cтил», стратегический вектор развития сместился в сторону производства специальных профилей для нужд машиностроения и судостроения. Значимым этапом в развитии компании стало освоение массового выпуска полособульбового профиля в соответствии с ГОСТ 21937‑76, предназначенного для отечественного судостроения. При этом предприятие продолжает выпускать массовую продукцию — равнополочный уголок в размерах 50, 63 и 75 мм, а также полосы из различных марок сталей, — сохраняя фокус на производстве профилей как на ключевом стратегическом направлении.

Главным элементом производственного комплекса компании выступает прокатный стан 630/420 — высокотехнологичное оборудование, выделяющееся на фоне аналогов благодаря комплексному сочетанию конструктивных особенностей, технологических решений и рабочих параметров. Технологическая линия включает трёхклетьевой стан горячей прокатки 630/420 с реверсивной первой клетью, одноклетьевой стан холодного проката 630/420, нагревательную печь, печь для термообработки в защитной атмосфере, ролико‑правильные и правильно‑растяжные машины, а также специализированное оборудование: прессы для рубки заготовок, автоматизированные линии очистки и грунтовки.

Высокие энергосиловые параметры стана обеспечивают возможность обработки широкого спектра марок стали, в том числе высокопрочных сплавов (A, B, D, A32, D32, E32 и других). Жёсткость прокатных клетей минимизирует деформации при прокатке, что критически важно для сохранения геометрии профиля на всех этапах обработки. Реверсивная первая клеть позволяет выполнять прокатку в обоих направлениях, обеспечивая равномерное распределение нагрузки на металл, снижая количество проходов для достижения нужной формы и повышая точность геометрии изделия.

Интеграция процессов горячего и холодного проката даёт возможность добиться высокой чистоты поверхности за счёт холодной прокатки и обеспечить требуемые механические свойства благодаря горячей прокатке. При этом цикл производства сокращается за счёт минимизации промежуточных операций. Системы термообработки и правки дополняют технологический процесс: печи для термообработки в защитной атмосфере предотвращают окисление поверхности, а ролико‑правильные и растяжные машины корректируют остаточные деформации, гарантируя соответствие допускам по прямолинейности и плоскостности.

Точность производимых профилей достигается за счёт совокупности факторов. Минимальное количество проходов, обеспечиваемое энергосиловыми параметрами и жёсткостью клетей, снижает риск накопления погрешностей, связанных с многократным деформированием металла. Стабильность процесса гарантируется реверсивной клетью и автоматизированным управлением параметрами прокатки — скоростью, усилием и температурой, — что обеспечивает равномерность деформации по всей длине заготовки. Контроль геометрии осуществляется на всех этапах: от предварительного нагрева в роликовых печах, обеспечивающего равномерное распределение температуры, до коррекции формы после горячей прокатки на правильных машинах и финишной холодной прокатки для достижения точных размеров.

Сертификация оборудования ведущими классификационными обществами, включая Российский Морской Регистр Судоходства, и Российское классификационное общество. подтверждает способность компании производить продукцию, соответствующую строгим требованиям ГОСТ и DIN. Гибкость настройки стана позволяет оперативно перенастраивать параметры под выпуск нестандартных и сложных профилей, таких как L‑профили для офшорного судостроения или детали для автомобильной промышленности.

В результате производственные возможности «РМ-cтил» позволяют выпускать профили сложной геометрии — симметричные, несимметричные, полособульбовые и специализированные, — гарантировать допуски, востребованные в судостроении, машиностроении, сокращать сроки выполнения заказов за счёт высокой производительности (2-8 т/час) и поддерживать стабильное качество даже при малых партиях продукции. Сочетание передовых инженерных решений и технологической гибкости делает компанию значимым участником рынка, способным решать задачи импортозамещения и отвечать на растущие требования современной промышленности.

Таким образом, «РМ-cтил» демонстрирует устойчивый потенциал в сфере производства специальных профилей, опираясь на уникальный технологический актив — стан 630/420, — и многолетний опыт, накопленный с момента основания предприятия. Это позволяет компании занимать устойчивые позиции на рынке и вносить существенный вклад в развитие отечественной промышленности.