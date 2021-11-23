Ижорские заводы изготовили и отгрузили корпус реактора для второго энергоблока АЭС «Аккую»

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Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, изготовили и отгрузили корпус реактора для энергоблока № 2 АЭС «Аккую» (Турция) с внутрикорпусными устройствами.

В соответствии с действующим контрактом специалисты Ижорских заводов приступили к изготовлению корпуса реактора в марте 2019 года. В процессе изготовления проведён весь комплекс испытаний, в том числе гидроиспытания корпуса с крышкой верхнего блока, а также контрольная сборка с внутрикорпусными устройствами и крышкой. Все геометрические параметры, соосность элементов и высокое качество изделия подтверждены комиссией. После испытаний оборудование было вновь разобрано и упаковано для удобства транспортировки к месту установки.

Корпус работает в сложных условиях. Он должен обеспечивать герметичность реактора в процессе эксплуатации, безопасный перегруз топлива и работу реактора в течение 60-летнего срока службы. Длина корпуса составляет 12 метров, толщина стенки в районе активной зоны 192,5 мм, диаметр 4,5 метра, а общий вес 334 тонны.

Корпус реактора отправится на строительную площадку АЭС Аккую морским путем. Из Морского порта Санкт-Петербурга до южного побережья Турции он проделает путь более девяти тысяч километров."Мы гордимся полувековым опытом изготовления изделий для атомной энергетики. Сегодня мы развиваем производственные мощности и совершенствуем производственную культуру. Это позволяет нам выпускать оборудование высочайшего качества, востребованное в крупнейших атомных проектах мира, реализуемых ГК «Росатом», — подчеркивает генеральный директор ПАО «Ижорские заводы» Юрий Гордиенков.

Проект АЭС Аккую включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторами типа ВВЭР поколения III+ c повышенной безопасностью и улучшенными технико-экономическими характеристиками. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Основные этапы изготовления проходят под наблюдением Агентства по ядерному регулированию Турции (NDK). АЭС Аккую станет первой атомной электростанцией в Турции. После выхода на проектную мощность она будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт/ч электроэнергии.