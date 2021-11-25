На Тамбовщине собраны рекордные урожаи подсолнечника и сои

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В Тамбовской области впервые в истории собрала миллион тонн подсолнечника

Впервые в истории Тамбовской области с сельскохозяйственных полей региона собрано более миллиона тонн подсолнечника. Уборочные работы практические закончены.

Пекордного урожая масличной культуры удалось достичь за счёт грамотного применения удобрений аграриями, использования инновационных технологий и современной техники. Кроме того, в этом году общая посевная площадь подсолнечника превышает 456 тысяч гектаров полей, что значительно больше прошлогодних показателей (2020 год — 394 тысячи гектаров).

Наращивание производства подсолнечника обусловлено увеличением мощностей по его переработке. В регионе работают семь предприятий по переработке семян подсолнечника и эти мощности ежегодно растут.

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Тамбовские сельхозпроизводители завершили уборку сои, собрав 339,612 тысяч тонн. Это рекордный для Тамбовской области урожай масличной культуры

Специалистами испытательной лаборатории Тамбовского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» обследована соя на пищевые и кормовые цели.

По результатам исследований по качественным показателям соя содержит 8,0-12% влажности; 0,2-2,0% сорной примеси; 3,0-5,0% масличной примеси; 33-39% протеина. Что говорит о хорошем качестве урожая сои.

Ежегодно тамбовские аграрии увеличивают посевы сои. В этом году в Тамбовской области соей было засеяно 182,102 тыс. га сельскохозяйственных полей, что на 43 тыс. га больше, чем в 2020 году.

Урожайность составляет 18,65 центнера с гектара.

По итогам прошлого года в Тамбовской области было собрано 251,659 тыс. т сои. Регион вошел в тройку лидеров производства сои в Центральном федеральном округе и занял 6 строчку в рейтинге производителей страны.

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