В Дубне запущено производство по изготовлению деталей оперения БПЛА из композитов

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На площадке Дубненского машиностроительного завода им. Н.П. Фёдорова компания «Кронштадт» открыла новый производственный участок по изготовлению деталей из полимерно-композиционных материалов для выпуска деталей оперения беспилотных летательных аппаратов, сообщает пресс-служба компании.

Производство оснащено высокопроизводительным автоматизированным оборудованием. Детали с ДМЗ будут поставляться на первый серийный завод по производству крупноразмерных беспилотников компании «Кронштадт», строительство которого выходит на финишную прямую в Дубне.

«В новом цеху в две смены начинается изготовление первых деталей оперения беспилотных летательных аппаратов. Оно будет осуществляться с использованием современного автоматизированного оборудования», — рассказали в пресс-службе «Кронштадта».

Сейчас на новое предприятие набирают персонал. К 2024 году планируется нанять полторы тысячи человек для работы в три полноценных смены. «Для полноценного функционирования серийного завода необходимы специалисты по более чем десяти рабочим профессиям. Ключевые по из них по важности подготовки персонала и количеству штатных единиц: сборщик-клейщик изделий из композитных материалов, слесарь-сборщик летательных аппаратов, монтажник электрооборудования летательных аппаратов, контролер ОТК», — говорится в сообщении пресс-службы.

В компании добавили, что теоретическое и практическое обучение будет проходить на базе Государственного университета «Дубна» с привлечением опытного преподавательского состава и оборудования из МГУ имени М.В. Ломоносова.