«Атоммаш» отгрузил первые емкости системы пассивной безопасности для энергоблока № 1 АЭС «Аккую»

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В Волгодонском филиале АО «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» — «Атомэнергомаш») отгрузили первые три емкости системы пассивного залива активной зоны (СПЗАЗ, одна из систем безопасности станции) для строящегося энергоблока № 1 АЭС «Аккую».

Отгрузка изделий осуществится комбинированным путем: с завода автомобильным транспортом изделия доставят в порт г. Ростова-на-Дону, где состоится их перегрузка на судно типа «река-море». Далее судно доставит оборудование к причалу АЭС «Аккую». Протяженность морского пути составит около 3000 километров.

На завершающем этапе изделия успешно прошли гидроиспытания, что подтвердило прочность и плотность конструкции, высокий уровень качества изготовленной продукции. Емкости СПЗАЗ покрыты легкосъемным покрытием, которое обеспечит необходимый уровень защиты поверхности изделий на время морской перевозки до строительной площадки АЭС «Аккую».

Для справки:

СПЗАЗ относится ко второй ступени пассивных систем безопасности АЭС, в которую входит восемь гидроемкостей объёмом по 120 кубических метров. Вес емкости СПЗАЗ — 78 тонн, высота — 10,4 метра, диаметр — 4,2 метра. Во время эксплуатации на станции в емкостях хранится водный раствор борной кислоты, подогретый до 60 градусов Цельсия. При падении давления в первом контуре ниже определённого уровня происходит автоматическая подача жидкости в реактор и охлаждение активной зоны.